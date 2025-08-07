Roban a Maluma en concierto en México. Así reaccionó el cantante

Después de dos años de ausencia, Maluma regresó a México para ofrecer tres conciertos como parte de su gira + Pretty + Dirty World Tour. El primer show se realizó en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, donde llegaron 15 mil fans para corear sus canciones más populares como Hawaii, Según quién, Felices los cuatro, Chantaje, Vente pa’ca, entre otras.

¿Qué le robaron a Maluma?

A través de sus redes sociales, el artista expresó su emoción por estar en el país manito. Sin embargo, ocurrió un hecho inesperado que se volvió tendencia en redes sociales.

Mientras caminaba entre el público, un asistente le quitó la gorra que llevaba puesta. Inmediatamente, el artista volteó a mirar con asombro para ver qué quien había sido, pero debido a la multitud, la euforia y a la rapidez con la que ocurrieron las cosas, no se pudo determinar la cara de la persona que le arrebató su accesorio. Sin embargo, el artista sonrió y más adelante, otro fanático que se percató de la situación, le regaló su gorra. El artista continuó como su nada saludando a sus seguidores mientras avanzaba hacia el escenario.

“Le roban una, pero le regalan otra”, “suerte que andaba agradecido y feliz, de lo contrario hace show como con el arete”, “ya no se enojó como con su arete”, “la muchacha que dio su gorra para que la firmara y él se la llevó”, “Maluma viendo que ya no son solo los aretes”, “no le dieron tiempo ni de ponerse triste”, “primero la areta y ahora la gorra”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes sociales.

La vez que le robaron la “areta” a Maluma

No es la primera vez que el artista es víctima de hurto. En septiembre de 2012, durante el concierto La Mega Movistar Fest en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Maluma vivió un momento que se volvió viral en el país. Para ese entonces, el paisa, quien no tenía el reconocimiento que tiene ahora, estaba dando una entrevista en vivo con la periodista Lina Polanía. De repente, alguien del público se le acercó sigilosamente y le arrancó un arete. Lo curioso es que uno de los asistentes detrás de él se esforzó tanto que logró quitarle la joya, a pesar de que había un agente de policía presente.

Maluma, visiblemente sorprendido y dolido, exclamó ante las cámaras: “¡Me quitaron un areta! ¡Me quitaron un areta!”, una frase que rápidamente se volvió icónica y quedó grabada en la memoria de muchos de sus seguidores y que hoy, tras el hurto de su gorra, muchos recordaron.