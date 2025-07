Rodrigo Candamil aceptó que lo frustró salir de MasterChef Celebrity: “me dolió”

Rodrigo Candamil fue el eliminado más reciente en el reality MasterChef Celebrity. Su salida fue bastante polémica, ya que Michelle Rouillard, quien también estaba en peligro de salir, era para algunos de sus compañeros y bastantes cibernautas la persona que debió abandonar el juego, ya que presentó un huevo pochado. Una lasaña de plátano con carne fue la responsable de la eliminación de Rodrigo. Aunque este momento se vio solo la semana anterior, en realidad, ese episodio se grabó hace varias semanas.

Candamil en charla con Vea expresó que es la primera vez que se queda ‘enganchando’ en un proyecto con dificultades de soltar. Admitió que le dolió y lo afectó profundamente.

“A mí me jodió mucho salir de Masterchef y después descubrí por que cuando se termina un proyecto, se termina un ciclo. Yo tengo el buen hábito emocional y mental que termino un proyecto y cierro el chuzo. No tengo ningún problema con quedarme. Me despido fácilmente".

Sin embargo una vez salió del reality, Rodrigo admite que se quedó con un desazón que le duró un buen tiempo. “Me quedé mascullando eso una semana, y me di cuenta que no estaba tan tranquilo como pensé que que estaba. No comprendía qué era realmente lo que había pasado”.

“Yo quise entregar más”. Rodrigo Candamil

Candamil descubrió que se sentía frustrado por no haber tenido la oportunidad de demostrar todo lo que deseaba, se había quedado con ese pendiente. “Me había quedado con un saldo en la cuenta con una deuda, decir, yo quise entregar más, creo que no pude mostrar realmente todo lo que podía tener, porque si hubiera salido habiéndolo dado todo, habría sido distinto”, explicó el actor de ‘La ley del corazón’.

“Me dolió, me di cuenta de que hubo una sensación de frustración que después pude procesar y dije, ‘bueno, ya pasó esto’. Entendí que lo que me duele es que hay un tema de amor propio porque efectivamente quise dar más y no lo pude mostrar. Siento haber defraudado a las personas que estaban tan pendientes de mi trabajo, haber defraudado a una cantidad de personas que querían que yo me destacara”.

Solo cuando el programa de eliminación salió al aire y se dio cuenta del apoyo de muchas personas la situación cambió.

El nuevo trabajo de Rodrigo Candamil

El actor bogotano está de temporada en el gran salón Café Concert Casino Hollywood, de Bulevard Niza, de Bogotá con la obra de comedia musical ‘Hola Soledad’, donde comparte créditos con Michelle Gutty, Laura Tovar y Juan Manuel Lenis. Se trata de un encuentro de amigos y ex que en tono de comedia reflexionan sobre la importancia de estar solo o no, le necesidad de tener a alguien románticamente hablando o no. La música de Charly Zaa, La Sonora Matancera, Julio Jaramillo y Celia Cruz, se mezcla con las vivencias de los personajes ideados por Juan Pelz y Laura Tovar.

Sobre este rol en particular, Candamil refirió a Vea que aunque le ha permitido repensar sobre la necesidad de manejar la soledad y aprovecharla, también ha concluido que no es una estado para quedarse siempre en ella, básicamente lo que desea es que quien vaya a verlo se divierta y la pase bien.

Rodrigo Candamil está en temporada con Hola Soledad Fotografía por: Cortesía

“A través del personaje me he podido acercar a una manera de de concebir la soledad”. Tiene sus pro y sus contras. “Es bueno estar solo, la soledad te enseña mucho, pero tiene mucho sacrificios, hay mucha valentía. Pero también para alimentar la neurosis que impide que tengas empatía y que puedas estar con otras personas”.

Explicó que “más allá de cualquier tipo de reflexión profunda que se pretenda hacer a través de mi personaje, incluso de la misma obra, es una experiencia para disfrutar a través de la música, cómo se perciben las relaciones, es como ver cómo cuatro personajes abordan el amor”.

Las funciones son de jueves a sábado a partir de las 8 p.m. Informes y reservas en el WhatsApp 300 2444040

