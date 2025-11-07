⁠¿Rosalía estuvo en la plaza de mercado de Paloquemao, de Bogotá? Esto se sabe

Rosalía se presentó el pasado jueves 16 de julio en el Movistar Arena de Bogotá y volverá a ese escenario este sábado 18 en la noche. La cantante española se encuentra de gira con su ‘Lux Tour’ que luego la llevará sus concierto a Chile, Argentina, Brasil, México, donde estará en varias ciudades, y Puerto Rico.

Este viernes 17 de julio, la artista se habría tomado un descanso y habría aprovechado para visitar algunos puntos icónicos de la ciudad.

Aunque la española no ha compartido imágenes de lo que podría ser un breve tour por la capital colombiana, varias instantáneas la ubicarían en una de las plazas de mercado más tradicionales y grandes.

Cibernautas habrían visto a Rosalía muy sencilla en Paloquemao

Se trata de la Paloquemao, ubicada en la calle 19 a pocas cuadras de la carrera 30 y considerada la segunda más importante de la capital. Además de ser un centro de acopio, este punto se ha consolidado como un destino gastronómico para los turistas, ya que ofrece variedad de platos típicos. En esta plaza estuvo el fallecido chef Anthony Burdein grabando uno de sus programas de gastronomía y turismo.

En las imágenes que se viralizaron, y que los cibernautas aseguran registran la visita de la artista al punto, muestran a una Rosalía sencilla y tranquila que curiosea entre los puestos de fruta y verduras. Allí se vería con su ya famosa diadema natural de color blanco. Habría comprado algunas frutas y se habría mostrado amable con los vendedores, según reportaron en las redes.

De momento, la artista no ha compartido ninguna prueba de que haya acudido al mencionado lugar u otro punto de la ciudad. No obstante, los seguidores aguardan a que lo haga.

El espectáculo 'Lux Tour’, de Rosalía, de 33 años, nacida en Sant Esteve Sesrovires, un pequeño municipio del estado de Barcelona, Catañuña, mezcla música, teatro, moda y una puesta en escena de gran formato, donde ella suele referirse a aspectos de su vida y su carrera. En la primera noche en Colombia la también cantante habló con ella y Rosalía se confesó.

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