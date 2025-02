¿Ruptura de Ornella Sierra es falsa? Ex de Farid Pineda sembró dudas al respecto

A finales de enero pasado, el empresario Farid Pineda confirmó su noviazgo con Ornella Sierra, exparticipante y actual presentadora de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, tan solo unos días después y en medio de un fuerte escándalo, la pareja decidió terminar con la relación.

“Quiero que de mi boca que se enteren de esto. Estoy soltera y no estoy a la orden (...) He decidido que es momento de enfocarme en mis proyectos, con mente y de corazón, para que todo salga muy bien”, expresó la barranquillera por medio de un video que compartió en redes sociales, aunque se reservó el motivo de la ruptura.

Ex de Farid Pineda sugirió que ruptura con Ornella Sierra sería falsa

Leidy Durán es una influenciadora y reina de belleza que, en noviembre de 2023, tuvo una hija llamada Antonia con Farid Pineda. Y aunque ambos parecían tener una relación estable, todo terminó hace poco tiempo, al parecer, por una infidelidad.

Así lo dio a entender la joven a través de unas palabras que publicó tras anunciarse el noviazgo entre el padre de su hija y Ornella Sierra, quien fue señalada en redes sociales como la responsable de involucrarse en esta familia.

"Salir de nuevo en redes para mí es difícil por el qué dirán. He aprendido que la infidelidad no solo duele, sino que también enseña la importancia de cuidar de mí misma, de mi paz y de mi corazón (...) A veces me siento en el centro de un foco innecesario, pero quiero agradecer los mensajes llenos de cariño que he recibido", comentó Leidy Durán, quien es candidata para representar al Atlántico en el certamen de Miss Universe Colombia 2025.

Ahora, en lo que parece ser una directa reacción al anuncio de ruptura hecho por Ornella Sierra, la ex de Farid Pineda publicó un nuevo y enigmático mensaje.

“¡Qué conveniente! No le vengas con cuentos a quien sabe de historias", escribió Leidy Durán en su cuenta de Instagram, sin dar nombres ni mayores detalles, por lo que sus seguidores lo consideraron como una dedicatoria a Ornella y Farid.

Esta fue la historia de Instagram con la que Leidy Durán sembró dudas sobre la ruptura entre Ornella Sierra y Farid Pineda. Fotografía por: Captura de pantalla

“Es obvio que no han terminado y Ornella Sierra solo se quiere desligar de la polémica”, “yo tampoco les creo lo de la terminada”, “deberías enfocarte en el reinado y no en lo que hace tu ex” y “eres muy bella y tienes una hija hermosa. La que perdió no fuiste tú”, son algunos de los comentarios que recibió Durán por su posteo.