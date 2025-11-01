Logo Revista Vea
Ryan Castro hizo vibrar Bogotá con su “Sendé World Tour”. Video

El intérprete de ‘Mujeriego’ tuvo en tarima a grandes invitados. Aquí todos los detalles.

Por Jorge Andrés Bernal
01 de noviembre de 2025
AME4213. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/11/2025.- El cantante colombiano de música urbana Ryan Castro se presenta en un concierto de su tour 'Sende World Tour' este viernes, en el Coliseo Medplus en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía por: Mauricio Dueñas Castañeda

Ante más de veinte mil personas reunidas en el Coliseo MedPlus, Ryan Castro interpretó sus grandes éxitos como parte de su gira internacional Sendé World Tour.

Más de 23 mil personas se reunieron para vivir una fiesta musical que combinó el talento, el ritmo y la esencia urbana del cantante antioqueño, en uno de los shows más esperados del año en la capital.

Desde que subió al escenario, Ryan desató la euforia del público con una producción de primer nivel, luces impactantes, efectos visuales y puesta en escena.

Bogotá gracias por estar acá. Ustedes siempre me han acompañado en este proceso y, por eso, estoy eternamente agradecido (…) Esta noche de Halloween prometo será única porque la vamos a pasar del carajo”, manifestó el cantante al inicio del espectáculo.

Ryan Castro en el Coliseo MedPlus

Durante su presentación, el artista interpretó temas como ‘Sendé’, ‘Rebeca’, ‘Sanka’, ‘Bombastik’, ‘Botapafo’ y ‘Novio no’, entre muchos otros sencillos que han marcado su ascenso en la escena urbana. Cada canción fue coreada a una sola voz por sus fanáticos, quienes también aprovecharon la noche de disfraces para rendirle homenaje con atuendos inspirados en su estilo.

Ryan Castro y sus invitados en Bogotá

Artistas como Rayo & Toby, Maisak, Hamilton y Nicky Jam fueron algunos de los artistas que se unieron al ‘Sendé World Tour’ durante su paso por Bogotá. Cada uno de ellos subió al escenario para acompañar al ‘Tío Ryan’ en la interpretación de sus colaboraciones, como A poca luz, logrando así emocionar a los asistentes.

El show en Bogotá marcó un punto clave dentro del ‘Sendé World Tour’, que ha llevado al artista a escenarios de Europa y América, como uno de los artistas colombianos más destacados del género urbano. Con esta presentación, el cantante del ghetto reafirmó su conexión con el público.

“¡Awo! ¡Awo! Familia gracias por asistir, qué chimba fue habernos visto para celebrar y disfrutar al máximo durante esta noche. Dios los bendiga (…) Espero verlos muy pronto de nuevo. Tienen que estar pendientes porque pronto se vienen nuevas sorpresas. Los quiero. Gracias Bogotá”, dijo antes de culminar su show.

Al cierre de la noche, el paisa una vez más agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional y prometió seguir llevando el nombre de Colombia en alto.

