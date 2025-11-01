‘Respira’, serie de Netflix: cuántos capítulos tiene, elenco, dónde se grabó y más

Después de varios meses de espera, Netflix cautivó a sus suscriptores con el estreno de la segunda temporada de Respira, una de las series españolas más exitosas del 2024, cuya primera entrega contó con ocho episodios. Esta vez, la producción regresa con más intensidad y drama entre los profesionales médicos.

En esta entrega, Pablo Alborán debuta como actor. El intérprete de Dónde está el amor, le da vida a Jon Balanzetegui, un cirujano plástico de urgencias que llega al Hospital Joaquín Sorolla.

Sinopsis de ‘Respira’ de Netflix

De acuerdo con la plataforma de streaming, el Joaquín Sorolla se convirtió en un hospital de gestión privada donde se desafían las convicciones y principios de sus médicos de acuerdo con los dilemas del sistema sanitario español, ahora desde la perspectiva de la privatización. En esta segunda entrega, Patricia continúa luchando contra su cáncer mientras crea un lazo más estrecho con Néstor. Por su parte, Jésica no sabe si decidirse por Lluís o Biel. Pilar debe seguir lidiando con las adicciones de su hijo.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Respira’ de Netflix?

Así como en la primera temporada, en esta oportunidad la serie creada por Carlos Montero también cuenta con ocho episodios.

Por encima de todo: “El Hospital Joaquín Sorolla recibe a una paciente importante. Una sobredosis afecta a Pilar. Rodri atiende a una niña muy enferma”. Madera de médico: “La situación de Rodri va de mal en peor. Biel confronta a Jésica sobre su relación con Lluís. Mientras tanto, Leo y May discuten por una víctima de ataque sexual”. Paramos: “Estallan las protestas en el hospital, y Jésica se enfrenta a algo inimaginable. Néstor no logra entenderse con Patricia. Leo y Lluís se ven envueltos en un dilema”. Confío en ti: “Patricia accede a la cirugía. Jésica no puede más y tiene una crisis. La huelga obliga a algunos miembros del equipo a tomar medidas impensables”. Huelga: “Mientras la presión de la huelga recae sobre Néstor y Patricia, Pilar se hace cargo del hospital. Quique acepta sus sentimientos. Biel debe lidiar con la decepción”. El último hombre en pie: “Una prisión se incendia y provoca el caos en la sala de urgencias. La relación de Biel y Jésica se complica cada vez más. Patricia y Néstor acceden a hablar cara a cara en la TV”. Tierra quemada: “La carrera de Néstor está en riesgo a causa de lo ocurrido durante la huelga. May rompe fuente en el peor momento de su relación con Rocío”. Gota fría: “Cuando un frente de mal tiempo amenaza con provocar una crisis, el equipo debe ingeniárselas. Biel y Jésica tienen otro encuentro. Patricia toma una decisión sorprendente".

¿Dónde se grabó ‘Respira’ de Netflix

La producción fue rodada en Valencia, España. El campus, uno de los escenarios principales de la serie, fue grabado en el Nexus, que se convirtió en la fachada del hospital Joaquín Sorolla.

“La decisión de grabar en València fue de Netflix, por la necesidad de descentralizar, porque Madrid está saturado de rodajes. Queríamos que fuera un hospital dentro de una gran ciudad y València ganó porque no había una serie reciente grabada aquí” dijo Diego Betancor, uno de los tres productores ejecutivos de la serie.

Elenco de ‘Respira’. Estos son los actores que participan en la serie