Sandra Guzmán volvió al país, pero no deja España. Sus hijas se niegan a regresar

En pandemia la actriz Sandra Guzmán sintió que algo en ella cambió profundamente. Cuando las fronteras abrieron y los viajes regresaron, no lo pensó y se marchó. Su idea era tomarse un viaje sabático. España fue el país escogido y estando allí, el tiempo de descanso se convirtió en una nueva oportunidad artística.

Fue así como Guzmán se vio analizando el mercado de la madre patria y la posibilidad de ver si la sociedad que tiene con sus hermanos, incluida la también actriz Andrea Guzmán, podría abrir allí. Así fue. “La vida no funciona como uno cree. Uno llega, aterriza y hay que identificar el terreno.Hay que tocar puertas”, contó Sandra a Vea y confesó que el asunto no fue sencillo el primer año “fue de mucha incertidumbre”, pues debió preguntarse si en realidad estar allá era lo que quería. La respuesta fue si y en adelante no hubo cómo detener el ímpetu de la actriz.

Sandra Guzmán estuvo de gira por España

“Y empecé mi camino y logré abrir la productora. El año pasado hice mi primera gira. Logré que se me llenaran todas las salas con la obra ‘Aguanilé’”, comentó sobre el montaje con el que fue a Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona y Alicante. A comienzos de septiembre volvió a Colombia pero de manera temporal.

Al abrir, junto a sus socios y hermanos, la nueva sede de Cabaret en la capital de la República, presentó una obra escrita por ella misma que también protagoniza y donde deja ver mucho de lo que ha sido su vida artística. Contó con Camilo Cifuentes como compañero de escena, en un relato donde ella muestra todo lo que ha significado el cabaret y cómo ha luchado por este empeño.

“En cada cabaret del mundo encuentro un amor y en ese recorrido, logro el amor verdadero”, menciona la actriz que no se guarda nada en la puesta en escena. También aborda los amores, que suman cinco relaciones sentimentales importantes; su rol de madre, la enfermedad de su hija mayor, entre otros aspectos.

¿Por qué Sandra Guzmán no regresa a Colombia?

Sobre la posibilidad de volver a establecerse en Colombia, lo ve complejo, no solo porque ya tiene su vida organizada allí, sino porque “mis hijas están en España y ellas no quieren regresar”. Y es que la madre patria se ha convertido en un hogar que les provee todo lo que necesitan.

Guzmán comenta que su hija mayor, Odina, hoy de 31 años, además de trabajar en una constructora encontró una red de salud y asistencia óptima para su salud. “A mi hija le diagnostican esclerosis múltiple y gracias al sistema de salud española, ella está muy bien, con tratamiento que es de última generación que recubre todas las membranas del cerebro”, reveló la también empresaria.

Sobre su hija menor Zoe, también está desarrollando sus estudios allí. Volviendo a la obra que la trajo de regreso cree que se trata de una muy personal que toca las fibras no solo de ella sino del equipo que interviene porque toca la lucha y el trabajo artístico como tal.

