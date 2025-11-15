Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ interrumpe quimioterapias pese a recomendación médica

En abril de este año, la cantante mexicana Lucero Ocampo reveló que su hijo, había sido diagnosticado con cáncer y pidió apoyo.

“Queridos amigos, mi hijo Horacio Beamonte ha caído gravemente enfermo. Siempre ha estado conmigo. Me ha apoyado en todo desde que soy anciana discapacitada enferma sin trabajo. Les pido encarecidamente su apoyo. Mi hija abrió una página de donaciones pues los gastos son muchos y serán de enorme ayuda. Gracias por su caridad”, escribió en sus redes sociales la preocupada madre.

El actor, que al tiempo con el mal debió enfrentar una condición irregular llamada Filadelfia, una mutación genética, entró en tratamiento, gracias al apoyo de sus seguidores, ya que como el mismo histrión dio a conocer los tratamientos son costosos y tanto él como su madre viven del trabajo.

En junio pasado, Horacio entró en remisión y así lo anunciaron a sus seguidores. Sin embargo, debía continuar con el resto de tratamiento, ya que no ha terminado el protocolo y el riesgo de que el mal vuelva es inminente.

Actor de novelas confía en su fe y suspende tratamiento

No obstante, ahora trasciende, según la revista TvNotas que tuvo una charla con el actor que este abandonó el proceso de quimioterapia y no piensa retomarlo.

La razón no tiene que ver con el factor económico, sino con una decisión personal que él eligió.

En la reciente entrevista, Horacio expresó que se ha sentido mejor. “Mi visión empezó a regresar antes de que me pusieran los antibióticos que ellos esperaban ponerme para arreglarme la visión. Entonces me han hecho estudios y los mismos oftalmólogos y retinólogos dicen que no se explican cómo es que mi visión ha regresado, puesto que no me habían puesto los antibióticos ni nada que hubiera provocado esa mejoría".

Beamonte explicó que pese a que sabe que existe un riesgo de recaída, no continuaría con las quimioterapias.

Así mismo, tampoco piensa consumir más medicamentos.

“Estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que es el que si así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él”, puntualizó el actor que en su perfil de Instagram menciona que también es pastor cristiano.

