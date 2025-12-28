Sara Corrales, Damián Pasquini y los romances que marcaron el 2025 en el espectáculo

El 2025 fue un año en el que el amor dejó de ser un simple rumor y se convirtió en una noticia confirmada. A través de fotografías, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, varias figuras del entretenimiento decidieron hacer oficial sus relaciones, lo que despertó el interés de seguidores y medios de comunicación en todo el mundo. A continuación, las más comentadas de este año:

Dua Lipa y Callum Turner

Los artistas consolidaron su relación con apariciones constantes en eventos y alfombras rojas. La cercanía que empezó entre rumores se fue confirmando con gestos públicos y proyectos en común. En junio de este año hicieron público su romance y su compromiso. “Sí, estamos prometidos. Es muy emocionante. Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser simplemente los mejores amigos para siempre… es un sentimiento muy especial”, dijo la cantante en su entrevista de portada para la edición de julio de British Vogue, realizada por Gaby Wood.

Dua Lipa y Callum Turner (Photo by Samir Hussein/WireImage) Fotografía por: Getty Images

Selena Gómez y Benny Blanco

Aunque hicieron público su noviazgo en el 2023 y se comprometieron en el 2024, durante este año la pareja se casó el 27 de septiembre, en Montecito, California, siendo una de las bodas más comentadas del mundo del espectáculo. Asistieron más de 170 personas bajo estrictas medidas de seguridad. Personajes como Taylor Swift y los actores Steve Martin y Martin Short, acompañaron a la cantante y al productor discográfico.

Sara Corrales y Damián Pasquini

El 14 de agosto, la actriz de Vecinos y el argentino se casaron por lo civil en Medellín. Dos días después, el 16, realizaron la ceremonia religiosa campestre en Rionegro, Antioquia. La pareja se ha mostrado muy enamorada y fue una de las más comentadas del mundo del entretenimiento. Tres meses después de la boda, sorprendieron con una gran noticia. El 13 de noviembre confirmaron que se convertirían en padres por primera vez.

Katy Perry y Justin Trudeau

La artista musical y el exjefe de Gobierno de Canadá sorprendieron a sus fanáticos con su relación. La pareja hizo oficial su conexión después de ser vista disfrutando de varios encuentros y eventos internacionales juntos. En octubre, con motivo de la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante, la nueva pareja del mundo del espectáculo se mostró caminando de la mano y sonriendo, después de disfrutar de una noche en el cabaré Crazy Horse París.

Kenia Os y Peso Pluma

Los rumores comenzaron a finales de enero cuando ambos coincidieron en distintos eventos de la industria musical y entregas de premios. En febrero se les vio besándose en el Super Bowl LIX, y un mes después se mostraron enamorados en sus redes sociales.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

La historia de amor entre el fundador de Amazon y la periodista y empresaria Lauren Sánchez se ha convertido en uno de los temas más comentados en el ámbito social este año. Después de varios años juntos, Bezos y Sánchez decidieron sellar su compromiso en un lugar cuidadosamente seleccionado, con una celebración que reflejó su estilo de vida y el alto perfil que ambos tienen. Se dieron el “sí, quiero” en una gran boda de tres días en Venecia, Italia, del 26 al 28 de junio de 2025.

Karina García y Altafulla

Aunque actualmente ya no están juntos, los exparticipantes de La casa de los famosos fueron muy comentados por la relación sentimental que iniciaron dentro del reality. En un principio causaron polémica, pues sostuvieron relaciones sexuales frente a las cámaras del programa; sin embargo, y pese a las críticas, continuaron juntos afuera, pero meses después terminaron.