Sara Uribe dijo qué piensa de Sebastián Arias de ‘La casa de los famosos’

La llegada de Sebastián Arias a La casa de los famosos ha sido muy comentada en redes sociales. El modelo santandereano ingresó el pasado 6 de marzo bajo la dinámica de ‘Congelados’ y, desde entonces, los internautas han tratado de relacionarlo sentimentalmente con algunas de sus compañeras, entre ellas, Melissa Gate. No obstante, el participante reveló que tiene novia desde hace un año y que está enamorado.

Hace unos días, Melissa aseguró que le gustaba alguien de la casa, pero no mencionó su nombre. Algunos pensaron que podría tratarse de Sebastián.

“Me gusta alguien que no puedo decir porque me regañan. Entonces me tengo que quedar callada porque no sé si creerle. Además, prefiero no hablar porque ustedes arruinan todo. Uno les dice quién le gusta y ya después esa persona no le dice nada a uno porque ustedes se van a comentar y a decir cosas. Muy chismosos, me han dañado muchas relaciones y por eso la próxima la pienso tener en secreto", dijo.

¿Qué piensa Sara Uribe de Sebastián Arias?

En los últimos días, la modelo y presentadora Sara Uribe publicó un video en sus redes sociales dando su opinión sobre La casa de los famosos. Aunque aclaró que se trataba de humor, elogió a Sebastián Arias.

“Qué hombre tan espectacular. Yo pierdo el año, yo lo termino de criar, yo ya le puedo gustar al colágeno y a los que necesitan Ensure, qué hombre tan divino, no me lo pierdo. Métanme a La casa de los famosos”, afirmó.

La paisa también aprovechó para, a manera de broma, enviarle un mensaje a ‘El Jefe’ con la intención de ingresar a la casa, pero no como participante sino como presentadora:

“Jefe, si usted por casualidad necesita una presentadora porque Carla va a ir a un concierto en la noche o se enferma y usted necesita que este cuerpo tropical vaya a su casa, no dude en contactarme”.

La intención de la antioqueña es poder compartir con algunos de los famosos que se encuentran en el reality de convivencia y pasar un rato divertido con ellos: “yo ingresaría a La casa de los famosos sólo por él, a reírme con Emiro, a abrazar a Yina, a reírme con Melissa Gate para que no peleen más porque las amo a las dos, haría un sancocho con la abuela, peino a Karina porque tiene ese pelo divino”, dijo.