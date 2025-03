La Jesuu reveló por qué dormía tanto en ‘La casa de los famosos’

Una de las eliminaciones más comentadas de La casa de los famosos ha sido la de Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, quien, el pasado 23 de febrero, fue escogida por el público para salir de la competencia. Durante los últimos días, protagonizó fuertes discusiones con algunos de sus compañeros, especialmente con Coco. Cuando salió del reality, también hizo fuertes comentarios sobre Yaya Muñoz, quien fue eliminada ocho días después.

¿Por qué La Jesuu se quedaba dormida en ‘La casa de los famosos’?

Durante su estancia en la casa, las cámaras captaron varias veces a La Jesuu durmiendo. Por ese motivo, la creadora de contenido recibió fuertes críticas en redes sociales, muchos internautas pedían su salida del reality de convivencia, pues, supuestamente, “no estaba generando contenido”.

“La Jesuu solo fue a dormir”, “siempre tiene una respuesta épica”, “la Jesuu por qué no se va y duerme en la casa de ella”, “otra vez dormida, ay no, qué pereza”, “nunca entiende lo que le pasa, solo va a dormir”, “ella está embarazada por eso le da mucho sueñito”, “la Jesuu es la hermana perdida de la bella durmiente”, “qué pereza con Jesuu, que entre alguien que sí le ponga gracia a ese programa y mande a La Jesuu a la casa para que duerma”; comentaban en redes los internautas.

Una de las reglas de ‘El Jefe’ es que los participantes no pueden dormir durante el día, pues deben estar en actividades constantes. La idea es que cada uno pueda generar algún tipo de reacción inesperada dentro de la competencia que genere diálogo dentro y fuera de la casa.

En una reciente entrevista con la revista Semana, la influenciadora de 24 años, dio a conocer el motivo por el que se quedaba dormida durante el día. “Hay varios factores, el principal es que estando allá adentro me di cuenta de que cuando estoy afuera trabajo demasiado, entonces hubo un momento en el que sí dije que quería descansar, que quería relajarme y tomarme todo esto como si fueran unas vacaciones”, aseguró.

Sin embargo, esa no fue la única razón. Afirmó que, debido a las constantes discusiones de sus compañeros prefería hacerse a un lado para no contagiarse del mal ambiente, pero en esos momentos de soledad y silencio era inevitable no dormir. “Ya después, con la dinámica del juego, yo entiendo que hay cositas que no me gustaban y me di cuenta de que prefería estar solita y en mi soledad, me quedo dormida”.