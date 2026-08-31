Sara Uribe revela que Camilo Méndez le pidió que fueran novios. ¿Cómo fue?: “De película”

“Ayer me pidió que fuera su novia… y fue de película. Pero hoy, viendo estas fotos, más allá de contarles lo bonito que fue, quiero dejarles algo que yo también necesité escuchar muchas veces: Siempre puede llegar alguien mejor. No mejor que otra persona. Mejor para ti. Mejor para tu vida, para tu momento, para tu corazón". comenzó explicando Sara sobre lo especial que resultó para ella lo vivido el pasado sábado 29 de agosto cuando el cantante le pidió que fueran novios.

Luego se sinceró sobre sus temores al darse esta nueva oportunidad. “Yo también tuve miedo. Que por mi edad. Que porque soy mamá. Que porque ya había vivido demasiado. Que porque volver a empezar daba susto. Que porque abrirle la puerta a alguien también significaba abrirle una parte muy importante de mi vida. Y entendí algo: la paz no se negocia. La tranquilidad tampoco. El amor bonito no debería tenerte todo el tiempo preguntándote qué lugar ocupas, dudando de lo que sienten por ti o sobreviviendo entre ausencias”, mencionó al tiempo que mostró imágenes de la romántica velada que incluyó la pregunta ¿Quieres ser mi novia? en luces de neón. También mostró fotos de los dos felices y de ella junto al ramo de rosas que él le dio con la propuesta.

Sara Uribe confiesa sentirse en paz junto a Camilo Méndez

La también empresaria también dejó ver cómo se siente ahora que es la novia oficial del cantante. “La paz se siente. La tranquilidad se vive. La intención se demuestra. Y eso ha sido Camilo para mí y para en poco tiempo ha hecho cosas muy lindas, pero no son solamente los detalles. Es la constancia, la entrega, la forma de estar, de cuidar, de sumar y de hacerme sentir tranquila”.

Al final envió un mensaje a las mujeres para que no pierdan la fe en el amor. “A las mujeres que hoy sienten que el amor no les llega: no se desesperen por llenar un espacio. No acepten migajas por miedo a quedarse solas. A veces la espera también está protegiéndonos de volver a elegir lo mismo. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero hoy sé que estoy viviendo algo que se siente bonito, tranquilo y recíproco. Y después de todo lo que he vivido, entendí que eso también es amor: sentirse en casa sin dejar de sentirse libre”.

Uribe, quien se hiciera muy popular en su paso por el reality ‘Protagonistas de novela’ y quien participó en la más reciente edición de ‘La Casa de los famosos’ de RCN está viviendo un nuevo momento de plenitud sentimental desde julio pasado cuando comenzó a frecuentarse con el cantante Camilo Méndez.

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