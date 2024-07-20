Se casó Ex MasterChef y actor de ‘Rigo’. Así fue la boda de Ricardo Henao

En la versión de 'MasterChef Celebrity’ del 2024 participó el actor Ricardo Henao, quien anteriormente había estado dando vida a Gustavo en la serie ‘Rigo’, sobre el famoso pedalista colombiano.

Henao, nacido en Pereira, ha llamado la atención por contundentes interpretaciones como la del doctor Alberto Cárdenas en ‘Enfermeras’, quien en ese rol tenía una relación sentimental con el personaje de Julián Trujillo.

Así mismo, fue Beto en ‘La Nocturna 2’. También estuvo en las series ‘Mariposa verde’ y ‘Mil colmillos’. Ricardo llegó a Bogotá hace 15 años con el sueño de trabajar como actor, también fue modelo y dentro de sus primeras interpretaciones figuras proyectos como ‘La ley del corazón’ y ‘El final del paraíso’.

Sobre su vida privada, no es mucho lo que se sabe del risaraldense. Tan solo que sostiene una relación sentimental con una española llamada Jess, con quien disfruta del ejercicio, el campo, los viajes y la vida sana.

Este fin de semana, se confirmó por publicaciones que el mismo artista hizo que abandonó la soltería, en una romántica ceremonia ocurrida en una finca y en medio de la naturaleza. En la boda, que fue por lo civil el 6 de septiembre, también estuvo el pastor alemán de la pareja, que tuvo su collar de flores para la ocasión.

¿Quién es la esposa del actor Ricardo Henao Toro?

La novia, Jess, de quien se sabe es modelo española, lució un vestido blanco de largo hasta las pantorrillas y prefirió unas sandalias de tacón corrido tejidas. Llevó un par de perlas como pendientes, que hicieron juego con una gargantilla delgada y el pelo suelto y ensortijado, al natural.. El arreglo floral fue de rosas en tonos claros: rosa y blanco. Henao Toro, por su parte, optó por el tradicional smoking negro con camisa blanca.

“Llegó el día en donde el amor triunfó. Jessy y Richi... juntos pronunciaron el ‘si acepto’ por el resto de la vida”, escribió en un reel que publicó el actor. En las imágenes se ve a la pareja escuchando a quien oficia la ceremonia, algunos de los invitados, la comida y los pasabocas que ofrecieron y la interpretación de varios músicos que amenizaron el momento con violín y saxofón. Así mismo, se divisa que hubo lluvia, mientras ocurrió el emotivo enlace bajo un toldo que abrigó a todos los invitados.

Dentro de la información que ha trascendido se sabe que Jess y Ricardo llevan más de cuatro años juntos.

