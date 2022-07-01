Cazzu contó drama que vive con su hija por Nodal: “Tenemos el control sobre ti”

No para la polémica alrededor de Christian Nodal y Cazzu, pese a que la pareja rompió hace más de un año. A lo largo de este tiempo, él se ennovió y se casó con Angela Aguilar, mientras la argentina ha procurado retomar su carrera, al tiempo que lanzó libro, sigue con la maternidad y se prepara para presentarse en concierto. Ahora en una nueva entrevista habló sobre una angustiosa situación que vive en su rol como madre, pues el progenitor de su hija Inti, Nodal, no le permite que ella viaje con la niña, que cumplirá dos años este mes.

En una reciente entrevista, la cantante relató que mediante los abogados, el artista de música regional mexicano ha impedido que ella pueda llevar a su hija consigo. La Jefa, como es conocida por sus seguidores, mencionó que el sistema de alguna manera, la despoja de su autonomía como madre.

Cazzu narra el encuentro con abogados de Nodal que la afectó profundamente

“Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, narró la madre de Inti. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”, mencionó en el pódcast Se regalan dudas..

Fue entonces cuando la mediadora les propuso un acuerdo intermedio. Ante la negativa de firmar la salida hasta que Inti cumpla 18 años, la contrapropuesta era revisarlo hasta sus cinco años. Sin embargo, el abogado de Nodal rechazó. “No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar”.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la trapera, expresó el dolor de madre y de mujer que sintió ante esta expresión: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó la artista.

Cazzu habla de misoginia y patriarcado

La situación afectó profundamente a la artista que descubrió lo que sintió después. “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”.

Para ella el sistema no es equilibrado y afecta a las mujeres. . “Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y algunos rechazan la conducta de Nodal; otros consideran que tiene todo el derecho de decidir sobre su hija.

