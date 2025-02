Shakira cambió la letra de ‘Don’t Bother’ e incluyó puyas a Piqué y a Clara Chía

Shakira no necesita ir a terapia o buscar terceros para desahogarse de sus dramas, luchar y vencer sus demonios o hacer catarsis. Los métodos de la colombiana son ampliamente conocidos por sus millones de seguidores. Ella misma lo ha confesado en numerosas ocasiones. La música la sana y el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ es solo una pequeña y contundente prueba de que es así.

Después de la traición a la que Piqué la sometió y el escarnio público que padeció cuando él le fue infiel con su pasante Clara Chía, Shakira se dedicó a componer canciones, como una manera de sanar sus heridas. Los temas, que hablan de situaciones específicas que vivió, mencionan nombres particulares, como el de la misma Clara Chía, se convirtieron incluso en himnos de despecho para quienes sufren mal de amor.

Ahora que la barranquillera de 48 años comenzó su gira con varios conciertos en Brasil, se ha convertido en tendencia por la majestuosidad de su show, el acertado play list que presenta en su repertorio, donde se pasea con soltura por distintos ritmos, letras: así como el derroche de vestuario que se permite en su montaje y como ya es habitual, sus coreografías impecables.

Así es la nueva letra de Don´t Bother de Shakira

Sus admiradores han revelado detalles de las presentaciones, pero además de los famosos 10 mandamientos, que ella proyecta en una pantalla antes de iniciar el recital, entre los cuales, el nueve es un mensaje directo a Clara Chía, hay uno que ha llamado aún más la atención.

Durante sus conciertos en Brasil, la madre de Sasha y Milan incluyó modificaciones en la letra de ‘Don’t Bother’.

Los cambios pareciera, hacen clara alusión a Piqué y a su novia actual Clara Chía. En su nueva versión la letra dice: “Ella comparte tus estúpidos amigos; Ella trabaja para ti gratis, No la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo; Por ti renuncié a todo lo que tenía, me mudé a un país socialista solo para estar contigo, por supuesto y me limé las uñas para que no te hicieran daño; Y perdí esos kilos. aprendí sobre fútbol sólo para que te quedaras, pero no lo hiciste y no lo harás”.

Por supuesto, sus fans han avalado los notables cambios del tema que mencionan el fútbol, a España y tal vez al gusto de Piqué por las uñas cortas en su pareja, así como a las mujeres delgadas. Lo curioso es que dice que ella (Clara) es más de lo que él merece, lo que deja mejor situada a Clara que al mismo Piqué.

