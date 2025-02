Juan Diego Vanegas de Día a Día habló de su divorcio de Sofía Gómez: “complicado”

El 19 de maro del 2022 el chef de ‘Día a Día’ Juan Diego Vanegas y la apneista Sofía Gómez se casaron en una ceremonia que se celebró en una hacienda en las afueras de Bogotá y reunió a familiares y amigos de la pareja, incluidos algunos de sus compañeros del matutino como Carolina Cruz, Ivan Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez.

Sin embargo, para finales del 2023 surgieron rumores de separación, que posteriormente se confirmaron. La pareja habría empezado diciembre de ese año viviendo en distintas casas. Aunque la ruptura se dio, como dijeron algunas fuentes a Vea, en su momento, en buenos términos, ninguno de los dos ahondó en la situación. Cuando Vea quiso saber qué había ocurrido, Vanegas respondió que no le interesaba referirse a su vida privada.

Lo cierto es que en el 2024 Juan Diego y Sofía estaban de nuevo solteros. Ahora con la distancia, la reflexión y la sanación que ha venido con el tiempo, Vanegas accede a hablar de ese difícil capítulo de su vida.

Fue en el programa ‘La Corona TV’ que el chef del matutino de Caracol, indicó que comenzar hace un año fue complejo por los cambios que ocurrían en su vida.

Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’ perdonó y comenzó de nuevo

“El 2024, sobre todo el comienzo, fue un año muy complicado emocionalmente. Un proceso como este siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando aún sientes mucho amor y respeto por lo que fue tu vida y tu relación", mencionó y luego reveló que para sanar debió pedir ayuda y perdonar.

Podrías leer: Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber estarían a punto de divorciarse

“Sin embargo, ha sido un proceso muy bonito, de mucha terapia con mi psicóloga, en el que he tenido que aprender a perdonarme, a perdonar, a vivir con que no todo en la vida es perfecto (…)”.

Juan Diego mencionó la importancia que adquirió y que tiene su familia en el proceso de sanación y como soporte de su vida misma. “He sentido el apoyo de mis papás. Haber levantado la mano y les dije: ‘Estoy en un momento muy difícil de mi vida, voy a necesitar anclarme un poquito en nosotros, en nuestra vida y en nuestra relación... por toda mi casa tengo imágenes de mi familia… todos los días nos vemos, es una llamada de todos los días, que es una vitamina de todos los días", contó en chef que ya se encuentra completamente recuperado emocionalmente y se priorizó a sí mismo:

“La mejor forma de empezar de cero es queriéndose uno tanto como para decir: ‘Si empiezo con un tenedor, empiezo con un tenedor’ y vuelvo a empezar las veces que sea”.

¿En qué está concentrado Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’?

Sobre su vida sentimental, mencionó que está solo y enfocado en sí mismo, aunque tuvo su momento de salir. Tuve ese momento de querer salir, de querer rumbear, y me duró muy poquito porque así no soy yo, porque es muy poquita las veces que me vas a ver en la calle”.

El chef que está muy optimista frente al nuevo año lanzará su propia líneas de cocina dentro de pocos días.

Aquí más noticias que son tendencia

.