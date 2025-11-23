Shakira despide a su sobrino Tarik de su gira: “Sabe mal no volver” ¿qué pasó?

La colombiana más famosa del mundo continúa su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que se ha convertido en la más importante de su carrera. La intérprete de Antología cuenta con un robusto equipo de músicos y de producción que la acompaña siempre. Dentro de ese crew, el público ya identifica varias personas. Su hermano Tonino, quien ha trabajado con ella desde comienzos de su carrera, por ejemplo continúa a su lado.

Recientemente, llamó la atención su hijo Tarik, quien se incorporó a la gira y estuvo encargado de los fans. No obstante, ahora que Shakira retomó su tour y recientemente se presentó en Colombia, Perú, Venezuela y Chile, los seguidores de la loba han extrañado a Tarik.

Tarik Mebarak habla de las razones de su despido

El medio español Vanitatis confirmó en entrevista con el mismo Tarik, quien también fue futbolista y ahora apuesta por su carrera como músico, que en efecto, fue apartado de la gira.

Tarik quien también colaboraba en las redes sociales del tour se sinceró con el medio sobre las razones que habrían llevado a la artista a despedirlo. "No me supe manejar en ese ambiente. Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia“.

Tarik habló también de la exigencia que había en el trabajo, “Si tienes un compañero de trabajo que siempre cumple, aunque en su tiempo libre haga otra cosa, siempre estará ahí si nunca falla. Pero lo que pasa es que, como yo soy familia, cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente”.

Así mismo, mencionó el duro impacto que tuvo en él saber que ya no estaría con su tía. “Pensé que volvía, pero no me llevaron de nuevo”.

También confesó que guarda la esperanza de que los seguidores lo extrañen y la artista lo vuelva a requerir: “Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esa gira, van a los conciertos de mi tía y ponen en un póster: ‘¿Dónde está Tarik?’, o ‘¡Queremos a Tarik de vuelta!’, entonces ella lo verá y me llamará“, expresó.

Por ahora, Tarik se ocupa de su música para hacer su propio tour algún día: “Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal. Sabe mal no volver a la gira, pero quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello”.

¿Quién es Tarik Mebarak?

El sobrino de Shakira es hijo de Tonino y siempre se sintió inclinado por el deporte. Pasó por equipos juveniles en Colombia y Estados Unidos, e incluso llegó a jugar en el FC Andorra, equipo de propiedad de su ex tío Gerard Piqué. “Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal. Sabe mal no volver a la gira, pero quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello”, dijo a Vanitatis, quien confesó que lamenta no estar en la gira porque alcanzó a ilusionarse con una joven. “Lo peor es que quedé enamorado de una chica por allá. Es lo peor… yo pensaba que la iba a volver a ver y nada”, indicó.

