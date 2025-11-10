Exnovio de Shakira, que fue a su concierto de Bogotá, habla de su romance con ella

En 1995 cuando Shakira lanzó su legendario álbum ‘Pies descalzos’ en el teatro nacional la castellana de Bogotá estaba de novia. La barranquillera por aquel entonces de 18 años salí con el músico Gustavo Gordillo, quien pertenecía junto a Andrés Cepeda, César López y Juan Gabriel Turbay, este último hermano de Paola Turbay, al grupo Poligamia.

Gordillo y Shakira compartían el gusto por la música, la misma disquera y tenían los mismos sueños: triunfar en los escenarios. La relación no llegó a los nueve meses porque resultó muy complicado combinar un noviazgo con los compromisos musicales d ellos dos.

Quedaron de amigos cuando Gordillo se fue del país un tiempo y Shakira comenzó su gira por Latinoamérica. Posteriormente la intérprete de Antología se mudaría a Miami, mientras que Gustavo regresó al país y combinó la música con la docencia. Hasta donde se sabe la pareja mantiene contacto.

Gustavo no solo fue captado en el concierto de la barranquillera, que ofreció el pasado 1 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, sino que al día siguiente él dejó la prueba de que en efecto, estuvo allí y le dejó una dedicatoria. “La coreografía técnica de tu concierto es una joya, demasiado arte en un evento tan emotivo. Siento mucho orgullo por haber sido testigo de todo tu crecimiento. Siempre es un placer verte”, escribió el también músico y acompañó el post con imágenes del concierto en la capital.

¿Qué hace actualmente el exnovio de Shakira, Gustavo Gordillo?

Días antes del concierto, Gustavo comenzó su trabajo de promoción del álbum en el que trabajó en los últimos meses. Se trata de unos nuevos ‘Canticuentos’, donde estuvo junto a otros reconocidos músicos como Andrés Cepeda, Aterciopelados, Carlos Vives, entre otros. En medio de esa promoción concedió una entrevista a Jorge Barón para su Noticiero del espectáculo radial y allí el tolimense le preguntó por sus épocas de novio de Shakira.

Shakira en el lanzamiento de su disco 'Pies descalzos', junto a su novio de entonces Gustavo Gordillo, a Jaime Garzón y María Emma Mejía. Teatro Nacional en Bogotá Fotografía por: Archivo El Espectador

“Fuimos novios por allá en el año 96 y eramos muy pelados ella tenía una carrera por hacer y yo también. Yo me fui del país ella comenzó a hacer su primera gran gira internacional nos seguimos hablando”, dijo Gordillo. Cuando Jorge Barón le indaga sobre cómo era Shakira en aquel tiempo, él expresó: “Siempre una mujer muy inteligente tenía clarísimo que debía hacer con su carrera, una mujer comprometida supremamente talentosa, (siempre tendré) las mejores palabras de ella por supuesto”.

#GustavoGordillo, el primer novio de #Shakira en sus años de adolescencia, está hoy en el centro de la atención por un motivo muy especial. Gustavo, junto a #FernandoLópez, el vicepresidente de #Codiscos, ha sido nominado al #Grammy en la categoría de… pic.twitter.com/V0u6SwRisd — Jorge Barón (@jorgebarontv) September 22, 2025

También habló de si él tiene alguna canción que Shakira le haya compuesto: “uno siempre cree que las canciones son de uno o para uno, seguro hay letras y momentos donde seguro puedo caber ahí, (pero) formalmente no se ha dicho ‘esto es para mí…' no sé… por ahí hay letras de todo lo que vivimos”, mencionó sin mencionar ningún tema específico.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento