Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Shakira en Cali: así fue su presentación con el Grupo Niche: “Sueño cumplido”

La barranquillera cautivó al público caleño interpretando “Sin sentimiento” junto a la agrupación de salsa en el estadio Pascual Guerrero.

Por Redacción Vea
26 de octubre de 2025
AME1883. CALI (COLOMBIA), 25/10/2025.- La cantante colombiana Shakira (d) se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche, como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía por: Ernesto Guzmán

La noche de este sábado 25 de octubre fue especial para los caleños. Shakira llegó a la capital del Valle del Cauca con su gira Las mujeres ya no lloran world tour. En el estadio Pascual Guerrero fue la cita donde cerca de 77.000 asistentes llegaron para verla en vivo interpretar sus grandes éxitos.

El show comenzó a las 8:00 p.m. con la presentación del Grupo Niche. Los artistas de salsa interpretaron Mi Valle del Cauca. Sobre las 9:30 p.m. la barranquillera llegó con su icónica caminata “como loba”. La artista fue recibida en medio de ovaciones.

La Fuerte fue la canción con la que abrió su concierto. “¡Qué lindo volver a casa, qué emoción verlos después de tanto tiempo!. Cali es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira.Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia. La voy a dejar toda esta noche”, dijo con gran emoción.

Vínculos relacionados

Concierto Feria de Manizales 2026: Estos son los artistas confirmados
Ed Sheeran en Bogotá: boletas, precios y cuándo es 
Celia Cruz, “La Guarachera de Cuba”: 100 años de ¡azúcar!
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

A lo largo de la noche, cautivó con sus interpretaciones de ‘Inevitable’, ‘TQG’, ‘Te Felicito’, ‘Acróstico’, entre otras. Desde hace casi 20 años Shakira no visitaba Cali. La última vez que lo hizo fue durante su gira Fijación oral.

La cantante colombiana Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

La cantante colombiana Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

Fotografía por: Ernesto Guzmán

Shakira y el Grupo Niche cantando juntos

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando el Grupo Niche, sobre las 11:00 p.m. volvió a subirse al escenario para cantar junto a la barranquillera. Para el público tuvo un significado muy especial, pues los intérpretes de Gotas de lluvia son una de las agrupaciones de salsa más importantes del país.

Los artistas cantaron Sin sentimiento, uno de los clásicos más representativos de la salsa no solo en Colombia, sino en el mundo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Cosas que solo pueden pasar en la sucursal del cielo. TE AMO CALI, TE AMO NICHE, TE AMO SHAKIRA”, “el mejor concierto de Shakira en Colombia fue en Cali, este dúo y la energía que se vivió esta noche fue épica”, “qué SUERTUDOS son los caleños al tener a Shakira y Grupo Niche juntos en una noche y cantar uno de sus temazos”, “un sueño cumplido verlos juntos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en redes sociales.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Shakira en Cali

Grupo Niche

Concierto de Shakira en Cali

Shakira y Grupo Niche

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.