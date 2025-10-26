Shakira en Cali: así fue su presentación con el Grupo Niche: “Sueño cumplido”

La noche de este sábado 25 de octubre fue especial para los caleños. Shakira llegó a la capital del Valle del Cauca con su gira Las mujeres ya no lloran world tour. En el estadio Pascual Guerrero fue la cita donde cerca de 77.000 asistentes llegaron para verla en vivo interpretar sus grandes éxitos.

El show comenzó a las 8:00 p.m. con la presentación del Grupo Niche. Los artistas de salsa interpretaron Mi Valle del Cauca. Sobre las 9:30 p.m. la barranquillera llegó con su icónica caminata “como loba”. La artista fue recibida en medio de ovaciones.

La Fuerte fue la canción con la que abrió su concierto. “¡Qué lindo volver a casa, qué emoción verlos después de tanto tiempo!. Cali es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira.Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia. La voy a dejar toda esta noche”, dijo con gran emoción.

A lo largo de la noche, cautivó con sus interpretaciones de ‘Inevitable’, ‘TQG’, ‘Te Felicito’, ‘Acróstico’, entre otras. Desde hace casi 20 años Shakira no visitaba Cali. La última vez que lo hizo fue durante su gira Fijación oral.

La cantante colombiana Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Fotografía por: Ernesto Guzmán

Shakira y el Grupo Niche cantando juntos

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando el Grupo Niche, sobre las 11:00 p.m. volvió a subirse al escenario para cantar junto a la barranquillera. Para el público tuvo un significado muy especial, pues los intérpretes de Gotas de lluvia son una de las agrupaciones de salsa más importantes del país.

Los artistas cantaron Sin sentimiento, uno de los clásicos más representativos de la salsa no solo en Colombia, sino en el mundo.

“Cosas que solo pueden pasar en la sucursal del cielo. TE AMO CALI, TE AMO NICHE, TE AMO SHAKIRA”, “el mejor concierto de Shakira en Colombia fue en Cali, este dúo y la energía que se vivió esta noche fue épica”, “qué SUERTUDOS son los caleños al tener a Shakira y Grupo Niche juntos en una noche y cantar uno de sus temazos”, “un sueño cumplido verlos juntos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en redes sociales.