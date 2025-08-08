Shakira expuso curiosa situación en su gira: “Falta que me pongan a cocinar”

Shakira ha hecho historia con su gira Las mujeres ya no lloran. Su separación de Gerard Piqué fue inspiración para escribir nuevas canciones, retomar su carrera artística y volver a encontrarse con su público alrededor del mundo. En menos de dos horas, se vendieron más de 950,000 entradas para los conciertos en Latinoamérica, un logro sin precedentes que rompió récords de venta para una artista femenina. En México, la también bailarina alcanzó un hito impresionante al dar siete conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo más de un millón de boletas y superando a otros artistas como RBD y Taylor Swift.

Recientemente se convirtió en la primera cantante latina en presentarse y lograr dos noches sold out en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, donde reunió más de 90.000 personas. Allí interpretó Men in This Town, una canción que no había cantado en vivo desde hace 15 años, por lo que generó gran sensación entre los asistentes.

¿Qué pasó con Shakira?

En las últimas horas, la intérprete de Monotonía se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un divertido video en sus redes mostrando cómo se movilizó dentro del SoFi Stadium para asegurarse que cada detalle durante su concierto saliera perfecto.

En las imágenes se observa manejando un pequeño vehículo dentro del estadio, acompañada de otras personas, al parecer, de su equipo técnico. “Aquí le toca hacer de todo: cantar, bailar, tocar, hasta conducir”, se lee en el clip. La artista agregó: “Falta que pongan a cocinar”.

Una de sus cantantes le dice: “Bueno, si es que aquí todos vamos al hotel, ‘Shaki’, con este… tú conduces”. La barranquillera de 48 años le contestó: “Dale, de una”.

Luego, continuó bromeando “No hay nadie que regule el tráfico, no hay semáforo, no hay nada. Mis amigos, llegamos”, dijo al final mientras se bajaba del vehículo entre risas, dejando en evidencia que tiene una gran relación con todo su equipo.

La artista usó sus redes sociales para agradecer el cariño de su público en Estados Unidos, luego de finalizar su concierto en Los Ángeles. “¡Qué manera de cerrar nuestra gira en Norteamérica! Gracias a mi gente y a todos mis fans por tanto amor y por estos 48 conciertos completamente sold out y esta experiencia inolvidable. Los quiero y les estoy por siempre agradecida".

La gira Las mujeres ya no lloran ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural, económico y artístico. Ha roto récords y ha dejado una gran huella en cada ciudad que visita.