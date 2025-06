Shakira preocupada por situación migratoria en Estados Unidos: “es doloroso”

En los últimos días, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha intensificado las deportaciones de migrantes indocumentados en todo el país, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, mientras las protestas en contra de sus políticas continúan. Debido a eso, Shakira tuvo que suspender el concierto de su gira Las mujeres ya no lloran que tenía programado para el próximo 20 de junio y reprogramarlo para el 4 de agosto.

¿Qué dijo Shakira de las redadas migratorias de Estados Unidos?

Recientemente, la intérprete de Ojos así brindó una entrevista para la BBC, donde dialogó con el corresponsal de música Mark Savage. Allí, la artista de 48 años dio su opinión sobre lo que está ocurriendo en el país que reside actualmente junto a Milan y Sasha, sus hijos, tras su separación de Piqué.

“Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, tenemos que alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano”, dijo.

Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Fotografía por: Nicolás Gerardin

Asimismo, agregó: “ser inmigrante significa vivir con miedo constante y es doloroso verlo. Solo espero que puedan ser tratados bajo los principios de equidad y libertad. Esos son los principios que moldean a este país y en general a muchos otros países poderosos en el mundo. Muchas otras naciones grandes y poderosas en el mundo se han forjado con el trabajo duro de los inmigrantes. Espero que este país, como muchos otros países que tienen problemas con la inmigración, encuentren una solución humana para abordar esos problemas”.

Shakira recordó cuando llegó a Estados Unidos

En la misma entrevista, la barranquillera viajó a su pasado para contar cómo fue su llegada al país norteamericano cuando apenas estaba comenzando su carrera musical.

Aunque reconoció que no fue fácil, su disciplina la llevó lejos: “tenía solo 19 años cuando me mudé a Estados Unidos, como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país en busca de un futuro mejor, y recuerdo que estaba rodeada de diccionarios español-inglés y diccionarios de sinónimos, porque en aquel entonces no tenía Google ni ChatGPT. Así que todo era muy precario. Luego me aficioné a la poesía y comencé a leer un poco de Leonard Cohen, Walt Whitman y Bob Dylan, tratando de entender cómo funciona el inglés en la composición de canciones. Creo que así es como me volví buena en esto”, dijo.

A comienzos de este año, cuando recibió el Premio Grammy a ‘Mejor Álbum Pop Latino’, también se refirió a la situación migratoria de miles de latinos en Estados Unidos. “Todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país” Son queridos, valen la pena y siempre lucharé con ustedes”.