Concierto de Shakira en Miami: la barranquillera confirmó artistas invitados

La gira de Shakira Las mujeres ya no lloran ha presentado algunas complicaciones por lo que la artista ha tenido que cancelar varios de sus conciertos en diferentes países de Latinoamérica. En Estados Unidos también ha ocurrido lo mismo; sin embargo, la barranquillera de 48 años ha demostrado que su amor por los escenarios y por su público es mucho más grande.

¿Qué cantantes estarán el concierto de Shakira en Estados Unidos?

La intérprete de Monotonia ofrecerá en Miami dos conciertos que, seguramente, serán inolvidables para sus fanáticos. El 6 y 7 de junio, la cantautora llegará al Hard Rock Stadium. Sin embargo, la gran noticia no es solamente esa, sino que, como ha ocurrido en sus últimos shows, tendrá a varios invitados en el escenario.

Según se confirmó, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna, sus grandes amigos, estarán junto a ella interpretando sus colaboraciones. “Miami va a estar increíble. Viene Manuel Turizo, vuelve Alejandro Sanz, vuelve Ozuna y les tengo una sorpresa súper especial”, dijo la artista a través de sus redes sociales. Luego, agregó: “acabo de llegar a mi casa y la gente en Orlando fue increíble… No puedo esperar a la fecha de Miami, porque va a ser muy especial presentarme en mi hogar este viernes y sábado, no puedo esperar a verlos mi gente. La sorpresa que les tengo es para el segundo concierto en Miami, el sábado, no se lo pueden perder”. Billboard ha calificado su espectáculo entre el Top 10 Mundial de Giras.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Shakira canceló su concierto en Washington?

Shakira canceló su concierto en Washington D.C., que estaba programado para el 31 de mayo de 2025 en el Nationals Park, como parte de la apertura del WorldPride. La razón detrás de esta decisión son complicaciones logísticas que surgieron tras la cancelación de su presentación en Boston, pues se detectaron problemas de seguridad estructural en el escenario, lo que impidió que la infraestructura necesaria para el espectáculo en Washington se trasladara a tiempo. Como resultado, la producción completa no pudo llegar a la capital estadounidense a tiempo, lo que llevó a la cancelación del evento en ese estado.

“Nada más doloroso para un artista que tener que cancelar dos conciertos en estadios con entradas agotadas como Boston y Washington D.C. por razones ajenas a su voluntad. Gracias por estar ahí en los buenos y en los no tan buenos momentos. Hemos navegado juntos por cada bache del camino, y siempre llevas al otro lado. Los quiero con todo”, escribió en sus redes sociales.