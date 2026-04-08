Shakira revela cómo le enseña a Milán y a Sasha a ser hombres ¿indirecta para Piqué?

Shakira se prepara para su primera residencia en Europa donde escogió Madrid como su base. Allí se levanta un imponente estadio provisional para albergar las 11 fechas confirmadas en la capital española y cerca estará el denominado Macondo Park, donde los asistentes podrán vivir toda una experiencia inspirada en la barranquillera antes, durante y luego de los espectáculos.

Como preámbulo a sus shows, la cantante concedió una entrevista a la periodista Henar Álvarez, la conductora del late show Al cielo con ella, de TVE. Las declaraciones que dio la han vuelto a instalar en los titulares, ya que en esta oportunidad no se reservó anda y habló abiertamente de su vida y por supuesto, de música.

Cuando su entrevistadora le preguntó por la crianza de sus hijos, Shakira no titubeó y mencionó exactamente cómo está criando a los dos que tuvo con Piqué: Milan, de 13 años y Sasha, de 11.

“Hay una gran responsabilidad. Y algo que les cuento mucho es el relato del filósofo Diógenes que iba a pleno día con una lámpara buscando. Y le decía a Diógenes, ¿Qué buscas? Y dice, busco un hombre. Y les explico lo que significa realmente ser un hombre, que va mucho más allá de la fuerza bruta o de fuerza física. Ser un verdadero hombre es tener palabra. Sí. Hay tan pocos hombres con palabra. La palabra es lo que define al ser humano. Tener honestidad. Ese es el valor fundamental que he intentado instalar en ellos”, mencionó la artista en declaraciones que algunos cibernautas consideraron una indirecta para el exjugador de fútbol Piqué, por aquello de la traición.

En otro punto de la entrevista, a la artista le preguntan por su decisión de retirarse de la música momentáneamente cuando nacieron sus hijos. “Bueno, pero para mí era importante vivir esos primeros años intensamente como madre de todos mis hijos. Yo no podía vivir en Estados Unidos y perdí muchísimas oportunidades en ese momento, porque mi carrera siempre ha sido muy enfocada en los Estados Unidos. Y de allí apareció una cantidad de oportunidades para el mundo”.

Shakira también habló de la importancia de tolerar la frustración

“Entonces, de algún momento sí estuve apartada de situaciones que habrían sido muy positivas para mi carrera, pero la vida me dio una oportunidad. Y cuando la vida da limones, pues hay que hacer limonada. ¿Te arrepientes? Por mis hijos, no”.

Al hablar de sus canciones como mecanismo de sanación, mencionó la importancia de las caídas y los fracasos y cómo ella le enseña a sus herederos la importancia de aprender de lo negativo que la vida presenta.

“Y de saber que uno no puede rendirse en el primer fracaso o en la primera. Hay que aprender a frustrarse, tolerar la frustración cuando las cosas no nos salen bien, cuando no se cumplen los sueños que uno tenía. Porque no todo en la vida sale a pedir de boca. Y la vida está más llena de nos que de sí. Y es importante enseñarles esa parte a los hijos (...) Porque para mí sanar era importante precisamente porque tengo dos hijos. Entonces, yo creo que ha sido para mis hijos también un ejemplo de amor propio también y de lucha, ¿no?”.

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