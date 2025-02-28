Shakira vende su isla en el Caribe ¿Por qué, qué tiene y cuánto cuesta?

En el 2006 cuando Shakira estaba de novia con Antonio de la Rúa adquirió una propiedad que se sumó a las que ya tenía en Miami, Barranquilla y España. La artista compró una isla conocida como Bonds Cay en Las Bahamas, que en ese entonces se ofreció como un destino que sería de refugio de famosos, alejado del mundanal ruido pero relativamente cerca de Florida, Estados Unidos.

El plan era que allí se construiría un complejo hotelero de lujo. Otros de los compradores del terreno e involucrados en el proyecto era Roger Waters, de Pink Floyd.

Shakira vende terreno donde se haría hotel de lujo

Han pasado casi dos décadas y el plan terminó diluyéndose. Al parecer, esto habría sido la causa por la que la colombiana decidió vender el terreno en el que finalmente no se construyó ningún resort.

Portales especializados informaron esta semana que la Isla Bonds Cay, salió a la venta, a cargo de la firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas. EL valor del terreno sería de 25 millones de euros, alfo así como 33 millones de dólares y cerca de 108 mil millones de pesos colombianos.

20 años atrás cuando Antonio de la Rúa era el encargado de la finanzas de la artista y cerró el negocio, Shakira pagó 16 millones de dólares, es decir su precio se habría doblado.

La isla en venta en realidad es solo el amplio terreno, está ubicada a unos 200 kilómetros de Miami, cuenta con 263 hectáreas de bosque nativo, más de 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca y aguas cristalinas.

El acceso al lugar se hace mediante barco o helicóptero. De momento, la colombiana sigue de gira con su tour ‘Las mujeres ya no lloran’. Tras dar los conciertos planeados en América Latina, se confirmó que irá a Europa y Asia. También será la invitada en el Gran Premio de Arabia Saudí y será la estrella principal de ‘Todos en Río’, que se celebrará el próximo 2 de mayo en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

