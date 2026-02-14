Karol G cumple 35 años: la artista femenina urbana más rica, escuchada y exitosa del mundo

El 14 de febrero de 1991 nació en Medellín una niña que se convertiría en la voz femenina más sonada en el mundo en el género urbano. En aquel tiempo en Colombia no se hablaba de reguetón. Su nacimiento coincidió con una fecha que en aquella época no se celebraba en Colombia: la de San Valentín.

Hija de Guillermo y Martha, la pequeña fue llamada Carolina Giraldo Navarro, pero de niña todos la llamaban Karol.

Karol G creció en un hogar donde el arte estaba presente pues su papá era músico, por esto no les extrañó que la niña tuviera talento para cantar. Los suyos siempre la apoyaron. A los 5 años, ya se robaba el show en las fiestas familiares y su padre le seguía el ´juego´. Hace un tiempo, la artista publicó en su Instagram un video de aquella época, donde deja al descubierto que lo suyo con la música es un amor construido y luchado.

Su primera vez en un reality musical

Karol G ha mencionado en varias entrevistas, que a los 14 años no era la más extrovertida, al contrario, era más bien tímida. Fue idea de su papá inscribirla en Factor XS, reality de RCN que convocaba niños talentosos.

“Fue lo máximo porque vine a Bogotá y había mucha gente, conocí muchas personas, me tocó con Marbelle y llegué hasta los 11, casi hasta los 6 de las galas, pero salí”, contó.

“Del Factor XS empezaron los comerciales de televisión, era el de los niños y se veían brutales, aunque de niña yo era muy introvertida, tenía pocos amigos y no era muy sociable, por decirlo así. Mi papá empezó a ver los comerciales y dijo: ‘Vamos a presentarnos’, pero yo no quería”, recordó en otra charla sobre aquella época donde mencionó que fue su padre quien se encargó de todos los trámites porque confiaba en el talento de su hija y en lo que representaba una oportunidad como esa. Recientemente le dijo a Jimmy Fallon que jugaban a hacer voces en casa y ella fue la voz de los juguetes Hasbro.

La artista no ganó el concurso, pero sus presentaciones fueron suficientes para llamar la atención y empezar en firme su carrera musical. Al salir del reality, firmó su primer contrato discográfico con Flamingo Records en Colombia y con Diamond Music en Puerto Rico.

Papa G, como se le conoce entre los seguidores al padre de la cantante, se convirtió en su mánager. Comenzaría una especie de etapa profesional para la antioqueña cuando empezó a sonar localmente con su primer sencillo En la playa, en 2007; le siguió Por ti, el año siguiente. En adelante, la carrera de ‘La Bichota’ iría en ascenso. Vinieron Así es el amor, Dime que sí y Me ilusioné en el 2009.

Karol G comenzó de nuevo varias veces

Paralelamente fue corista de Reykon y creó temas para el artista antioqueño. 301 sería el más exitoso, pues sonó más allá del país. Aunque para algunos ser parte del grupo de su paisano podría sonar a retroceso, Karol lo pensó mejor y lo vio en positivo. “Yo tenía mi carrera como solista y él (Reykon) me propuso ser su corista, entonces yo decía: ‘¡uy! voy a pasar a ser la de atrás’, pero yo lo vi como una súper oportunidad”, declaró hace un tiempo al programa Se dice de mí. “301 iba ser mi canción como para empezar y él iba a seguir trabajando conmigo como mi mentor, pero de un momento a otro ellos (equipo de producción de Reykon) no me volvieron a llamar”.

Sintió que se quedó sola y sin equipo para enfrentar el desafío de empezar de nuevo en un ambiente que ella ha mencionado en varias entrevistas, no era fácil, pues en la música urbana los hombres tenían la vocería.

Las grandes ligas para Karol G llegarían en el 2013. A partir de ese año comenzaron destacadas colaboraciones con Nicky Jam y Bad Bunny. En 2016 la firmó Universal Music y poco después realizó un remix junto con Quavo e ingresó al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Unstoppable fue su primer álbum completo. El tema Amor de mi cama, lanzado en 2018, es para muchos el primer gran éxito internacional de la artista. Se dice que ha superado los 700 millones de reproducciones desde su estreno. En ese tiempo, la paisa comenzó a figurar en los Grammy Latino, los Latin American Music Awards y los Billboard. En 2019 sumaría nominaciones en MTV Millenial, Premios Juventud y Tu Música Urbano.

En pandemia emergió ‘Bichota’, el término que la artista escogió para lanzar una imagen más empoderada y fuerte de sí misma, que no era otra cosa que sentar una consolidación y un lugar ganado a pulso en un género que la miró con escepticismo en el comienzo, pero que hoy la respeta y la reconoce como una de sus grandes exponentes.

“El término se refiere a un momento en el que se siente sexy, coqueta, atrevida, fuerte, empoderada y, hasta cierto punto, se traduce en motivación personal y confianza en uno mismo. Todos somos súper ‘Bichotas’ adentro. Se trata de creer y trabajar para que el resto del mundo también pueda verlo", dijo Karol G en entrevista con Nicky Jam para su programa ‘The Rock Star Show’.

En el 2018 lanzó Ocean y en 2021 KG0516. Al año siguiente estuvo en Coachella.

Karol G es profeta en su tierra

Para el 2023 lanzaría Provenza, en honor a famoso sector en Medellín que quiso homenajear.

“Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación … donde dimos el primer paso”, expresó en Instagram antes de sus shows del 1 y 2 de diciembre. “Quién dijo que nadie es profeta en su tierra cuando a mi Colombia me lo ha dado todo??? Se me salen las lágrimas saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio nacer y la que creyó en mí primero que cualquier otro lugar”, dijo en sus redes cuando en el 2023 realizó la gira más importante de su carrera ‘Mañana será bonito’.

Con ella y lo obtenido con su quinto álbum ‘Tropicoqueta’, las publicaciones expertas en calcular las fortunas de los famosos indican que Karol G se convirtió en la artista de su género más rica del mundo. Aunque no hay cifras exactas, se habla de una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.

Vendrían colaboraciones con Romeo Santos, su icónica TQG con Shakira, que la llevó a liderar el Billboard Global 200 y el Billboard Global U.S.

Al terminar el 2024, Karol G ya era ampliamente reconocida como una influyente figura del reguetón y su gira fue considerada la más grande de una latina, hasta ese momento. Ese mismo año, su público la conocería en una faceta distinta: desempeñó el rol de Carla en Griselda, serie protagonizada y producida por Sofía Vergara.

Si el 2024 fue bueno, el 2025 no se quedó atrás. El año pasado consolidó su imagen al encabezar el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo, presentarse en el Victoria’s Secret Fashion Show y obtener tres premios Latin Grammy 2025.

También produjo su propio documental, Karol G: Mañana fue muy bonito para Netflix, y realizó una residencia en el cabaret Crazy Horse de París. Terminó de lanzar Tropicoqueta y hubo tiempo para la filantropía. Carolina encabeza su fundación Con cora, donde empodera a mujeres vulnerables y que recientemente también ayuda a niñas para contribuir a que tengan oportunidades de estudio y de alcanzar los sueños.

