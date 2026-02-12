Logo Revista Vea
Shakira ofrecerá concierto gratuito para cerca de un millón de personas ¿Cuándo y dónde?

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

Por Redacción Vea y Agencia EFE
12 de febrero de 2026
Fotografía por: Rodrigo Sura

“Confirmado”, se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’.

La intérprete de ‘Waka Waka’ y ‘Pies descalzos’ estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Shakira cantará el 2 de mayo en Copacabana

La cita del público brasilero con la colombiana será el próximo sábado 2 de mayo. Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con escalas en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció precisamente el primero de los 44 conciertos previstos por su gira en todo el mundo.

¿Superará Shakira a Lady Gaga en Copacabana?

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de ‘Todo mundo en Río’, ofreció, igualmente en la primera semana de mayo, un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que disfrutó de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que asistieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.

Horas después del anuncio, los medios reportaron que las consultas de hospedaje en Rio de Janeiro para los primeros días de mayo aumentaron desde que se oficializó la presencia de la colombiana.

La colombiana recientemente se presentó en EL Salvador, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Se anticipó además que será la estrella invitada el abril próximo en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula Uno.

