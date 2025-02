Shakira y Piqué: circulan versiones encontradas sobre su actual relación

Shakira inició en días recientes su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. La primera parada fue en Brasil, continuó por Perú y el 18 de febrero llegó a Colombia, donde la esperan cinco conciertos en una semana.

A pesar de su apretada agenda, la famosa cantante ha estado acompañada en todo momento de Milan y Sasha, sus hijos. Esto causó una gran sorpresa, teniendo en cuenta que, según la información que circuló hace varias semanas, los niños iban a estar al cuidado de Gerard Piqué en Miami.

Sin embargo, según un conocido periodista, los planes que tenían Shakira y su expareja se derrumbaron debido a una fuerte discusión que sostuvieron.

Shakira y Piqué habrían tenido fuerte discusión por sus hijos

De acuerdo con la información que compartió Jordi Martin, paparazzi conocido por seguir de cerca esta relación, la expareja tuvo una fuerte discusión poco antes de que la colombiana fuera hospitalizada en Perú. Este desencuentro le habría generado un cuadro de estrés a la cantante.

“Les tengo una información exclusiva, que no se ha dado hasta ahora en ningún sitio del mundo, porque me enteré hasta hace muy poquito (...) Shakira ha estado estos días un poco nerviosa y no lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué por el tema de los niños”, comentó el periodista en el programa Amor y Fuego.

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución’”, agregó Jordi Martin, quien aseguró que Shakira se mostró bastante molesta porque sus hijos no deberían estar con ella, sino asistiendo a su colegio en Miami.

Al parecer, la solución de Piqué fue contratar a unos tutores para sus Milan y Sasha. Sin embargo, la cantante la habría obligado a correr con todos los gastos, luego de llevarse un fuerte disgusto con el padre de sus hijos.

“Ella le dice: ‘Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo’ (...) Me dicen que Shaki no lo llevó bien y que fue un disgusto muy grande para ella”, concluyó Jordi Martin al respecto.

¿La relación de Shakira y Piqué es cordial?

En contraste con la relación filtrada por Jordi Martin, el medio de comunicación Mundo Deportivo informó, a través de su página web, que los padres de Milan y Sasha habrían mejorado mucho en su relación después de la separación.

“Ahora, según fuentes cercanas a la expareja, el contacto entre ambos ha cambiado significativamente. Empezaron a comunicarse por WhatsApp y, desde hace pocos meses, hablan directamente entre ellos, sin ningún intermediario. Y lo hacen de forma cordial, serena y generosa”, comunicó dicho medio.