Shakira volvió a hablar de Piqué: “Hay que decirlo”

En junio del 2022, Shakira y Piqué sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación después de una década juntos. En medios de comunicación y redes sociales ya se hablaba de una infidelidad del exjugador español; sin embargo, para ese momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió esa información. Meses después, paparazzis españoles captaron a Gerard con Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel a Shakira. Desde entonces, la pareja se ha dejado ver muy enamorada, aunque han enfrentado rumores de supuesta crisis.

¿Qué dijo Shakira de Piqué?

En varias oportunidades, la artista barranquillera se ha referido a lo que ocurrió con su relación con Piqué. Incluso, a través de su gira Las mujeres ya no lloran world tour y de sus canciones como Monotonía, TQG, BZRP Music Sessions #53, hizo referencia a la infidelidad. De hecho, en el tema con Bizarrap, de manera indirecta, mencionó a Clara con la frase: “Tiene nombre de persona buena Claramente, no es como suena... Es igualita que tú“.

La cantante colombiana Shakira en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025'. EFE/ Gaston Britos Fotografía por: GASTON BRITOS

En las entrevistas que ha concedido durante este tiempo, la cantautora ha asegurado que escribir y cantar esas canciones le sirvió para abrir su corazón y sanar sus heridas. Recientemente dialogó con Alejandro ‘Marley’ Wiebe, para el programa argentino Por el mundo (Telefe), donde nuevamente habló de esa difícil etapa de su vida. “Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo”.

Asimismo, reconoció que lo que le ocurrió fue de gran aprendizaje para su vida personal y profesional: “A veces pienso, incluso: ‘¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?’, para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha”.

La cualidad de Piqué que heredaron Milan y Sasha

La cantante también habló de Milan y Sasha, sus hijos, quienes han sido un gran apoyo durante este tiempo. Mebarak no dudó en resaltar una cualidad de su expareja que sus dos hijos, quienes también se han inclinado por la faceta musical, heredaron: “los dos son muy musicales. Milan toca un poco de todo, toca piano, toca batería, toca guitarra, ahora está aprendiendo el bajo, pero además es que tiene una facilidad de hacerlo en un minuto. Y Sasha también tiene una voz muy linda, le gusta mucho el arte, hace poco hizo Charlie en Chocolate Factory y él fue Charlie. Ay, me morí de la ternura. Primera vez ahí en el teatro, él representando un personaje y lo hace con una dedicación. También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable. Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda”.