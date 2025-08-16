Sharon Stone: “Sobreviví al abuso de mi abuelo y a un derrame cerebral”

Sharon Stone fue por décadas un símbolo sexual del cine hollywoodense. Con 67 años y poco amiga de las entrevistas, cuando habla es contundente y se convierte en titular. Stone es percibida como una mujer fuerte y luchadora que ya había anticipado en su biografía que no han sido pocos los obstáculos que ha tenido que vencer no solo a lo largo de su carrera, sino en su vida familiar y personal

La actriz de Bajos instintos o Instintos básicos habló con The Guardian y tocó varios temas. Mencionó el abuso sexual sufridocuando era una niña, por parte de su abuelo. También se refirió que su mamá fue maltratada desde los cinco años hasta que fue rescatada cuando alguien en su clase de gimnasia vio que estaba herida. “Creo que el abuso es la razón por la que todas mis tías tuvieron problemas de salud mental… Solo mi madre vivió más allá de los 50”. Luego contó que huyó de aquella situación: “Me libré de él cuando tenía cinco o seis años… me tocó un abuso más ligero que a otras personas”.

Su madre Dot, quien falleció hace pocos meses, no era la más cariñosa en el trato con ella. “‘Te voy a dar una patada en el coño’ me lo dijo unas 40 veces en cinco días y, antes de morir, soltó: ‘Hablas demasiado, me dan ganas de suicidarme’. Así era ella, incapaz de encontrar ternura y paz”.

Allí también mencionó el derrame cerebral o ACV que padeció en el 2001 y la dejó al borde de la muerte, con pocas posibilidades de superarlo. “Tuve una hemorragia cerebral durante nueve días y solo un 1 % de probabilidades de sobrevivir Tuve que volver a aprender a caminar, hablar y leer”. Consideró que Hollywood la castigó por enfermarse. .

Sharon Stone sobre el famoso cruce de piernas en ‘Bajos instintos’

Stone recordó que la icónica escena de la película que la hiciera tan famosa, junto a Michael Douglas, llegó en medio de un engaño: le pidieron quitarse la ropa interior “para evitar reflejos” y le aseguraron que no se vería nada. Pensó en poner un demanda; aceptó porque “era fiel al personaje”.

“Sobreviví al abuso de mi abuelo, a los golpes de Hollywood y a un derrame cerebral; no pienso desaparecer”, dijo en la entrevista donde aseguró que la industria del cine no le perdonó “ser demasiado buena”, pero ella continúa.

También tuvo palabras contra Harvey Weinstein: “Soy la chica a la que golpeó, a la que empujó incontables veces, a la que lanzó al otro lado de una habitación en una fiesta… pero no la que iba a llevar a un hotel desnuda”. Mencionó que en alguna oportunidad le dijo: “Eres un ladrón, Harvey, quita tus malditas manos de mí”.

