Silvestre Dangond y Jessi Uribe rompen en llanto por la muerte de Yeison Jiménez

Amigos, colegas y seguidores han lamentado la muerte de Yeison Jiménez, quien en la tarde de este sábado 10 de enero sufrió un accidente en una avioneta cuando se dirigía hacia Marinilla, Antioquia a cumplir con un compromiso. En sus redes sociales, el artista de 34 años había publicado unos videos de su presentación en Málaga, Santander, que se convirtió en la última de su vida.

Las redes sociales se han volcado con múltiples mensajes de tristeza por la pronta y repentina partida del intérprete de Aventurero, quien en julio del año pasado se convirtió en el primer artista de música popular en vender más de 40 mil entradas en el Estadio Nemesio El Campín.

“Ha sido muy complejo”: Silvestre Dangond despide a Yeison Jiménez

Anoche, el cantante vallenato se presentó en Manizales. En medio del concierto, le rindió un homenaje al fallecido cantante, con unas emotivas palabras: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música y ahora otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son”, dijo entre lágrimas.

Enseguida, se dirigió directamente a Jiménez: “Querido amigo, vas a verdaderamente vivir, porque después que se muere, se vive. Vas a vivir, Yeison. Regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida. Ha sido muy complejo, pero hay que aceptarlo. Estoy en tu tierra querido amigo".

Finalmente, hizo una reflexión para todos sus seguidores: “Somos un soplo, familia, por eso debemos amar, perdonar. Vivir en odio, en resentimiento (no es bueno), no te quites la oportunidad de vivir, tienes una sola, aprovecha el tiempo, abraza, mira con amor todo, porque estar enamorado, no es que estoy enamorado de mi esposa, estar enamorado es aquel que ve todo con amor”.

Jessi Uribe llora por Yeison Jiménez

Otro de los artistas afectados con la muerte del intérprete de Vete, fue Jessi Uribe. Al igual que Silvestre, detuvo un momento su presentación para referirse a la muerte de su amigo: “Voy a confesar algo: mañana yo grababa una canción con Yeison, Jhon Álex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luis Alfonso, todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo, una canción para la Selección Colombia. Y me dijo Yeison: ‘papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, consígamela, es talla L”, recordó llorando.

“Un aplauso para él, por favor. Pasamos momentos hermosos, compitiendo los dos, una competencia sana, nos queríamos mucho en el fondo. Nos mirábamos como competencia, pero nos quisimos mucho. Él tenía una canción favorita mía y yo una de él”.