Este fue el último mensaje de Yeison Jiménez que compartió en sus redes antes del accidente

La muerte de Yeison Jiménez tras sufrir un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, ha dejado una huella profunda en el mundo de la música popular. El artista se dirigía junto a su equipo de trabajo hacia Marinillla, donde tenía una presentación. Sin embargo, la aeronave cayó en cercanías del municipio boyacense. La Policía Nacional verificó el fallecimiento de seis personas que iban a bordo, entre ellos, el cantante de música popular, el piloto identificado como el capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

¿Qué escribió Yeison Jiménez en sus redes sociales?

Pocas horas antes del trágico accidente, el artista estaba muy activo en sus redes sociales. En su última publicación de Instagram, que subió alrededor de tres horas antes del siniestro, Jiménez compartió un video de su reciente actuación en Málaga, Santander, donde se le veía brillando en el escenario con su inconfundible carisma y su voz vibrante. “Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”, escribió. Además, agregó: “Recuerden. Si la carreta suena es porque va vacía”.

En sus historias de Instagram, también posteó videos de esa presentación que se convirtió en la última: “Con el corazón arrugado. Descansa en paz papito”, “Dios lo tenga en su santa gloria”, “Mucha fuerza a su familia. A su esposa y esos hijos hermosos”, “fortaleza para su familia, su esposa, sus hijitos”, “Seguirás vivo en tu música y legado… En los corazones que tocaste y lo mucho que sembraste".

Durante ese show, el artista aseguró que estaba feliz por compartir con su público, por lo que no dejó de cantar sus éxitos. Le agradeció a los fanáticos por interpretar sus éxitos más grandes.