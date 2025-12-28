Tatiana Franko y cómo convirtió a “Vos Podés” en el pódcast más escuchado: “soy muy exigente”

Spotify Wrapped 2025 reconoció a Vos podés, de Tatiana Franko, como el pódcast número uno del país. Durante este año, superó los 4,8 millones de oyentes y se posicionó en el primer lugar en cuatro categorías claves. Hoy, lejos de ver este reconocimiento como una estadística favorable, Franko lo asume como una señal de algo mucho más grande. “Para mí fue demasiado especial esa noticia. Además, una cosa es recibir esto un año, pero ya dos significa mucho y también me invita a comprometerme más allá de un número o de tener una audiencia importante, que, si bien eso es muy valioso, yo hago una lectura un poquito más profunda y va en términos del compromiso, de la responsabilidad que tengo con la audiencia. Esto me da indicios de que me están escuchando, de que están interesados en lo que hago y eso obviamente me lleva a comprometerme mucho con la calidad de mi contenido, con seguir sumando, con seguir entregando contenido de valor, para mí de verdad, representa muchísimo esto”, dijo la periodista en diálogo con Vea, de El Espectador.

Vos podés no solo es un pódcast; este proyecto se convirtió en un movimiento de empoderamiento, de historias reales y de conversaciones profundas consolidado como un fenómeno que sigue creciendo. “Tenemos una comunidad muy poderosa, muy fuerte, que conecta con todo y eso da indicios de que es un movimiento fuerte, relevante, que trasciende, que tiene propósito y creo que, además de los números que son claves ahí, también son esas historias. Hemos contado con unas invitadas increíbles, a más de uno este proyecto lo ha hecho llorar, reír y nos ha confrontado también con realidades”.

Tatiana Franko internacionalizó “Vos podés”

Vos podés no solo es el pódcast más escuchado en Colombia, sino que tiene una gran acogida en Latinoamérica y otros países del mundo, otro logro que la periodista caleña celebra con gran emoción. “Estamos llegando a muchísimos países, esa es la ventaja de los contenidos digitales: que no tienen fronteras. Creo que he sabido aprovechar ese boom en el que se encuentra el formato del pódcast que realmente es un formato nuevo, que se está explorando en países como Colombia y eso me ha permitido permear otros mercados”, dijo.

Tatiana cerró el año con entrevistas en México, otro momento importante de su carrera y de un proceso sin improvisación, sino que, por el contrario, ha requerido de mucho esfuerzo: “Quería conocer esa mirada, esa versión de mujeres de ese otro lado del mundo. Siento que este alcance internacional ha sido fruto del trabajo y de la estrategia que hay detrás, porque tenemos una estrategia para tener ese crecimiento”.

Otro de los momentos más destacados de este 2025 es la llegada del proyecto a Discovery Home and Health, un logro que refuerza su proyección. “Esto es muy grande, porque es un canal internacional. Vamos a seguir haciendo entrevistas en diferentes países. Arrancamos en México este año, pero la idea es viajar el otro año a otros países. Vamos a retomar la gira y quizás el otro año empecemos a sacar este proyecto del show en vivo en otros países, eso me gustaría hacerlo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Retos y desafíos más grandes de “Vos podés”

Para Tatiana, el secreto del éxito no es más que la disciplina y el amor que le pone a cada cosa que realiza: “Me gusta mucho la excelencia, soy muy exigente, me tomo muy en serio el proyecto, para mí no es un hobbie, para mí es mi trabajo, es mi proyecto y es mi propósito. En este momento le dedico, diría que el 80 % de mi tiempo. No es una cosa alterna, no es que me dedique a hacer otra cantidad de cosas y Vos podés sea algo más dentro de esa lista. Obviamente, tengo espacio para mi vida personal, pero este es mi proyecto más importante”.

Ella tiene un grupo de trabajo consolidado. “Creo que el resultado habla de ese compromiso, porque esto ya se convirtió en mi diario vivir y no puedo hablar solo de mí, tenemos un equipo, esto no lo estoy haciendo yo sola, ya somos alrededor de 14 personas que hacemos parte de Vos podés y son personas profesionales, altamente capacitadas, tenemos periodistas dentro del equipo, productores, gente que ya tiene experiencia en formatos audiovisuales que está sumando al proyecto y está logrando que lleguemos a hasta este punto”.

De ser presentadora de tv a la podcaster más escuchada

El camino recorrido para llegar a este momento no ha sido fácil. Se enfrentó a una de las decisiones más complicadas de su carrera: dejar atrás el periodismo en medios tradicionales para dedicarse por completo a su propio proyecto. “Daba mucho susto, incluso estuve a punto de abortar la misión. A las mujeres nos juega mucho el síndrome del impostor, eso de ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a oír? ¿Quién te va a comprar el producto? Claramente, me pasó, pero con todo y miedo me lancé, con todo y duda dije ‘lo voy a hacer’ y valió la pena apostar por mí y creer. Es muy difícil cuando uno apuesta por uno mismo. Uno apoya a los demás, a los amigos, los aplaudimos, pero a veces con uno mismo es difícil”, agregó.

Aunque “sonaba un poco descabellado”, Tatiana creyó que podía y lo logró. Hoy, mirando atrás, reconoce que todo valió la pena: “Al final es agradecer a esa versión de mí que nunca se rindió, porque yo sí, a pesar de que he tenido miedo o que el síndrome del impostor me ha jugado malas pasadas, siempre he estado firme, creyendo en mis sueños, en mis proyectos”.