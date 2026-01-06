Tekashi 6ix9ine recibe a Nicolás Maduro en la misma prisión: así reaccionó el ex de Yailin

En medio del escándalo mundial tras la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, el nombre de Tekashi terminó colándose entre los titulares. El controvertido rapero, famoso también por su relación mediática con Yailin, la más viral, sorprendió a muchos al referirse al exmandatario.

¿Qué dijo Tekashi sobre Nicolás Maduro?

A través de sus redes sociales, el cantante afirmó que compartirá el centro de reclusión con Nicolás Maduro. “Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, dijo comenzó diciendo a través de un video. Enseguida, agregó: “Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”.

En la descripción escribió: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”. Los internautas no han dudado en comentar: “Mira al hermano feliz yendo a ver a sus amigos otra vez”, “Dios te cubra con su manto en todo momento mi King te amo te vamos a extrañar”, “Tekashi es el único q nos va a dar prueba de q está allá”, “6ix9ine es el único hombre que puede hacer que ir a la cárcel suene genial”, “la persona más feliz que he visto ir a la cárcel”.

¿Por qué Tekashi irá a prisión?

El cantante, originario de México, fue condenado a tres meses de prisión por no cumplir con las reglas de su libertad supervisada, que se establecieron tras su proceso por crimen organizado en 2018.

El fallo, emitido a finales de diciembre de 2025, ordenó su ingreso al Metropolitan Detention Center, un centro federal ubicado en Brooklyn, Nueva York. En este lugar, actualmente se encuentran recluidos personajes de alto perfil como Luigi Mangione, quien está enfrentando un juicio por un homicidio de gran impacto.