Tekashi 6ix9ine salió de la cárcel con regalo de Nicolás Maduro ¿Qué le dio el expresidente?

El rapero Tekashi 6ix9ine ingresó a la reclusión Metropolitan Detention Center de Nueva York en enero pasado, luego de haber admitido que agredió a un hombre y además, que poseía drogas. Esta situación era una clara violación a la libertad condicional que ya tenía. Anteriormente, en diciembre del 2025 ya había sido condenado a tres meses y en el 2024 había recibido una pena de mes y medio por también incumplir su libertad bajo palabra.

El origen de sus líos con la ley se remonta al 2017 cuando aceptó ser parte de Nine Trey Gangsta Bloods, una pandilla de Nueva York. En el 2019 por esos hechos, fue condenado a dos años tras las rejas y cinco años de libertad condicional, esto último por su colaboración a las autoridades revelando información sobre miembros de pandillas.

En el Metropolitan Detention Center, Tekashi coincidió con dos prisioneros reconocidos. Luigi Mangione, el joven universitario acusado por la muerte del ejecutivo de la salud Brian Thompson y Nicolás Maduro, quien fue extraído en Caracas a comienzos de año, el 3 de enero, y enfrenta un juicio, junto a su esposa, Cilia Flores, frente a la justicia estadounidense.

Tekashi salió con un Bob esponja de prisión

Al salir de prisión este Viernes Santo, el rapero publicó en un video del momento de su libertad. Algunos de sus seguidores lo aguardaban a la salida del penal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un peluche de Bob Esponja que llevaba y que según él, fue autografiado por el expresidente de Venezuela, hoy preso.

Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi, y con casi 25 millones de seguidores, exhibió ante la cámara el muñeco que tiene escrita la fecha 2 de abril y por último la letra V, que según él significa “Venezuela por siempre”.

Visiblemente emocionado y muy sonriente por su libertad, el rapero lució una sudadera en blanco hueso y se despidió de quienes estaban en las ventanas del penal.

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