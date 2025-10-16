“Tocó fondo”: El conmovedor mensaje de Jhonny Rivera a su hijo Andy Rivera

Este sábado 18 de octubre el cantante Andy Rivera, de 30 años e hijo del artista popular Jhonny Rivera, cantará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, que se ha convertido en el sitio donde solo los intérpretes que están en un buen momento y cuentan con el aval de miles de seguidores. A solo tres días de esta importante fecha Johnny quiso enviar un importante mensaje a sus seguidores y los de su hijo. Habló de salud mental y de música.

“No sabíamos cómo ayudar”, Johnny Rivera sobre su hijo

“Casi todas las personas que sufren depresión y ansiedad lo ocultan porque cuando buscan ayuda se encuentran con cosas como ‘este: es como bobo’ o ‘deprimido por qué’ . Bueno en fin, no sabemos ayudar”.

Luego, se refirió a lo vivido por su hijo: “Andy tocó fondo, nosotros no sabíamos cómo ayudar porque usted va dizque a aconsejar y resulta antes afectándonos más”, dijo el pereirano que también dio un parte de victoria al respecto. “Bueno lo de Andy es un tema superado, gracias a Dios”. Enseguida se enfocó en el reto que tiene este sábado con el público bogotano. “Se metió a hacer un Movistar Arena que es un riesgo muy alto porque donde no lo llene eso hubiera sido fatal… Dios nos dio un publico tan bonito, que me lo han apoyado y por eso quiero darles las gracias de todo corazón a los que compraron la boletica”.

Andy Rivera solo le faltarían 250 por vender para su concierto en Movistar

Luego el cantante de ‘El intenso’ mencionó que solo “faltan 250 boletas (por vender) para cantar ‘Soldado’ y se van a vender con toda seguridad”.

Antes de terminar su mensaje que vieron sus más de millones de seguidores en Instagram, el artista anticipó que estará en el escenario con el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’ y que sabe que va a estar conmovido por poder acompañar a su hijo en la tarima. “Este sábado 18 de octubre nos vemos voy cantar con él... la llorada que me voy a pegar...Gracias infinitas de verdad, los quiero mucho”, finiquitó el artista de 51 años.

Recordemos que Andy Rivera vivió un momento complejo en cuanto a su salud emocional, en el que debió parar su carrera artística y recibir tratamiento. “Yo sabía que el sol iba a volver a salir. Dios siempre me dijo que algún día dejaría de depender de las pastillas. Mi fe me sostuvo durante tres largos años de sentirme debajo de la tormenta”, escribió el artista en su cuenta de Instagram el año pasado una vez superó esa situación.

