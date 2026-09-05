Toda la historia de Tini y sus padres. Cómo pasaron de héroes a villanos: “No estoy loca”

Son muchos los interrogantes en torno a su vida de la artista. ¿Cómo llegó a ser una estrella internacional de la mano de quien hoy toma distancia? ¿Qué dicen sus señalados padres y abogados y en qué va el proceso?

Aunque es reconocida como Tini, su nombre de pila es Martina Stoessel Muzlera. La actriz y cantante argentina que desde hace dos semanas ocupa los titulares no solo en su país, sino en todo el continente por el escándalo que salió a la luz y que involucra a su padre, quien se habría adueñado de toda la fortuna de la artista, es una de las mayores figuras del entretenimiento del Cono Sur.

Antes de descubrirse que luego de una auditoría solicitada por Tini hace unos tres meses, cuando quiso que su padre Alejandro Stoessel dejara de ser su mánager, su vida era la de una celebridad que creció manejando la fama y contó con el respaldo de su familia, en medio de la armonía y la confianza absoluta.

Tini creció frente a las cámaras

A los 10 años Martina comenzó a actuar. Tuvo un pequeño papel en la novela ‘Patito feo’ y otras figuraciones cortas en obras. El entretenimiento no era ajeno para Tini, pues su papá además de productor es guionista. Fue él quien propuso a la pequeña para el rol y de ahí en adelante se llamó artísticamente Tini. Su popularidad llegaría con ‘Violetta’, la producción de Disney que se vio en todo el continente.

En aquel tiempo Martina tenía 15 años; su papá tomó las riendas de su carrera desde el inicio y su madre, Mariana, significó un gran apoyo. Después de ‘Violetta’, realizada entre el 2012 y el 2015, hubo secuela de la serie y posteriormente, una película que incorporó el nombre de la naciente estrella. La cinta, ‘Tini: el gran cambio de Violetta’, se estrenó cuando la actriz llegaba a los 19 años. En lo musical alcanzó mayor posicionamiento luego de interpretar el icónico tema ‘Libre soy’, para la película ‘Frozen’, de Disney.

Tini junto a sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera Fotografía por: Instagra

Tini, ya mayor de edad, siguió compartiendo techo con sus padres y Francisco, su hermano mayor. Alejandro continuó representándola.

Una vida de ensueño y una familia ideal

Tini con siete películas en su hoja de vida, igual número de producciones televisivas y seis álbumes de estudio, en los que ha tenido colaboraciones con artistas como Nacho, Ovy on the Drums, Karol G, Christian Nodal, Alejandro Sanz, Christina Aguilera, Greeicy Rendón, Sebastián Yatra, María Becerra, Manuel Turizo y Morat, se convirtió en la inspiración de muchos, pues reafirmaba la idea de alcanzar los sueños, mantener el vínculo familiar y llevar una vida armónica. En el 2014, lanzó ‘Simplemente Tini’, su biografía oficial.

No son pocas las entrevistas que la cantante concedió donde se refería a que su papá se hacía cargo de todo lo de su carrera, diciendo incluso que “metería las manos al fuego por él”. Algunos de estos clips volvieron a circular en las redes con las recientes noticias que derivaron en el alejamiento por completo entre Tini y sus padres.

En cuestiones de amor, la argentina, nacida el 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires, también ha protagonizado mediáticas historias de amor. En tiempos de Violetta Peter Lanzani, fue su primer novio y estuvieron juntos dos años, hasta el 2015. Luego frecuentó por dos años al modelo español Pepe Barroso Silva. El colombiano Sebastián Yatra fue su novio durante un año antes de que estallara la pandemia. Actualmente está comprometida con el futbolista Rodrigo de Paul.

La admirada historia para Tini comenzó a cambiar hace algo más de tres meses, pero solo hace dos semanas la noticia trascendió a los medios que le han hecho seguimiento a la crisis familiar que vive en medio de su gira ‘Futttura’ por América Latina.

Una auditoría que lo cambió todo

Luego de decidir que su papá no sería más su mánager, la artista habría solicitado una auditoría para revisar la administración de los ingresos generados por su música, sus espectáculos, sus contratos comerciales y sus derechos de imagen.

El resultado de dicha inspección reveló que Tini no tiene participación accionaria ni control sobre las sociedades que manejan buena parte de su patrimonio. Sería su padre quien aparece como propietario no solo de ese dinero y bienes, sino del nombre mismo de la artista.

Los medios argentinos establecieron que la auditoría demostró que los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini pertenecerían a sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no figura como propietaria, ni siquiera parcialmente. Tampoco tendría voz ni voto sobre las decisiones relacionadas con los ingresos generados a lo largo de su carrera. Alejandro Stoessel y Francisco, hermano de Tini aparecían como accionistas de dichas empresas. Una de ellas, mencionadas en las versiones periodísticas es QVT Management, registrada en Estados Unidos y relacionada con la administración de contratos, derechos de imagen y otros negocios derivados de la carrera de la cantante. Se estima que la fortuna de Tini, lograda a lo largo de 16 años de carrera sería 70 millones de dólares.

¿Una cartera o un consejo de Rodrigo de Paul?

Según mencionaron medios argentinos, la cantante habría decidido saber sobre el destino de sus ganancias gracias a una situación cotidiana: fue a comprar una cartera que costaba 2.500 dólares y su tarjeta fue rechazada por falta de fondos. Esto la hizo dudar. Ahí comenzó a indagar.

Otras versiones apuntan a que habría sido el novio de la artista quien la animó a revisar su patrimonio y ponerse a la cabeza del mismo ahora que están a punto de conformar un hogar. Así mismo, se menciona que la negativa de Stoessel a que Tini comprara una casa, encendió las alarmas en la artista, pues le habría insinuado que no habría suficiente dinero. Dentro del escándalo también se suma las ganancias de “Futtura”, la exitosa gira de la argentina pues a pesar de que el espectáculo haya sumado la millonaria cifra de 43 millones de dólares, Tini solo habría recibido 300 mil.

¿Qué dicen los padres de Tini y su abogado?

Dentro de las declaraciones que se han conocido de parte y parte luego de salir a la luz el resultado de la auditoría, la madre de Tini, Mariana Muzlera, rompió el silencio con un mensaje de WhatsApp enviado al equipo del programa Intrusos, de América TV.

“Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual”, expresó. “No existe un tipo más honesto, es un tipo impecable, con valores, ética, moral, indiscutible. Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años”, escribió sobre el padre de la artista de quien se separó en el 2022, pero entre ellos existe una relación cordial.

De otro lado, el abogado de los Stoessel, Agustín Rodríguez mencionó que de momento no hay ninguna demanda en curso.

“Lo conozco hace más de 15 años a Alejandro y a toda la familia. Alejandro siempre ha velado por los intereses de su hija, es un tipo absolutamente honesto”, dijo sobre Alejandro Stoessel.

“Me dan mucha bronca las cosas que se están diciendo de él en forma afirmativa, como que estafó a la hija, como que le robó a la hija”, puntualizó el letrado, quien dijo que, en su momento, el propio Alejandro se referirá a la situación, haciendo énfasis en que todo lo solicitado por la artista se le ha concedido.

La presentadora argentina Moria Casán, del programa La mañana con Moria, de El Trece, mencionó que en diálogo que tuvo con Alejandro le ratificó que se pronunciará luego. Hay que señalar que antes de que estallara el escándalo, Alejandro tuvo quebrantos de salud relacionados con el corazón, y el 4 de septiembre se confirmó que en cirugía le implantaron un stent.

Tini habla sobre su situación y confirma distanciamiento

Por su parte, Tini ofreció su concierto en Guadalajara, México, el jueves 3 de septiembre y el público no solo la apoyó con arengas, que la llevaron a las lágrimas en un momento del recital, sino que quedó en evidencia que excluyó “Pa” y “Ángel”, las dos canciones dedicadas a su padre en el álbum “Un mechón de pelo” donde confesaba su amor por él. En su show siguiente, del viernes 4 en Ciudad de México se quebrantó frente a la frase ‘No estás solas’, que miles gritaron en señal de solidaridad.

La cantante estará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de septiembre.

Este viernes 4 de septiembre los medios argentinos registraron que el periodista Ángel de Brito chateó con la cantante. En el programa LAM, él leyó el mensaje que ella le envió: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados (…) Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

De momento, sigue siendo un misterio si la artista interpuso alguna acción legal contra su padre. Algunos medios aseguran que estaría asesorándose muy bien para demandar por defraudación principalmente

Lo que sí es un hecho es que Tini y Rodrigo de Paul se casarán y vivirán en Miami, donde él ya adquirió una lujosa casa. La pareja se casará en diciembre próximo para cuando ella aspira a haber retomado el control de toda su fortuna, su carrera y sus bienes. Los padres no estarían invitados.

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