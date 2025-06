Tom Cruise rompió Récord Guinness por peligrosa escena de ‘Misión Imposible’

A sus 62 años, el actor de Hollywood, Tom Cruise ha tenido grandes participaciones en la pantalla grande donde sus habilidades físicas frecuentemente son foco del espectáculo. Esto lo volvimos a ver en su última película Misión Imposible: Sentencia final, estrenada en mayo, donde por octava y última vez interpreta al agente del servicio secreto estadounidense Ethan Hunt.

En esta ocasión, el histrión, que suele preferir hacer las escenas de acción en lugar de optar por un doble o stint, obtuvo el récord Guinness por batir el récord de “mayor número de saltos en paracaídas ardiendo realizados por un individuo” tras lanzarse 16 veces desde un helicóptero con el paracaídas empapado de combustible.

Este tipo de escenas de alto riesgo en los aires nunca antes hechas para la pantalla, no son ajenas a Cruise y su equipo. En el 2018, el actor se convirtió en el primer actor en completar un descenso HALO (acrónimo inglés de high altitude, low open; en español, gran altitud, baja apertura) ante la cámara para la película Misión Imposible: Repercusión.

Para lograr la escena de la más reciente película, Cruise y su equipo tuvieron que ascender a más de 2.286 metros para que el actor pudiera saltar desde un helicóptero con el paracaídas en llamas que ardería entre 2.5 y 3 segundos para luego desintegrarse, grabar la escena y posteriormente, liberarse de este y desplegar el paracaídas de reserva. Esto se repitió 16 veces para lograr la toma perfecta.

Aunque para el público esta hazaña puede estar llena de riesgos, no fue improvisada. Un video detrás de cámaras publicado por Paramount Pictures muestra al equipo preparando cada detalle con meticulosidad. Cruise, frente a esto, recalcó que “Queremos ser inteligentes, no estamos diciendo que seamos imprudentes. Obviamente no tomamos riesgos”. De hecho, cada uno de los 16 saltos fue planeado para garantizar que la peligrosidad fuera manejable y segura, debido a que para el actor esta toma tenía la posibilidad de catástrofe. “Si esto se tuerce mientras está ardiendo, voy a girar y quemarme. Tengo que salir de la torsión y luego encenderme en 10 segundos”.

Tom Cruise ha tenido otros Guinness Récord

Ahora bien, esta no es la primera vez que Cruise bate un récord Guinness, ya que el estadounidense también tiene el título de actor con más películas consecutivas con una recaudación de más de 100 millones de dólares. A pesar de haber participado en más de 30 películas que han superado este número financiero, solo las últimas 11 han sido consecutivas. Estas han sido: Jack Reacher: Bajo la mira, Oblivion, Al filo del mañana, Misión Imposible: Nación secreta, Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, La momia, Barry Seal: solo en América, Misión Imposible: Repercusión, Top Gun: Maverick, Misión Imposible: Sentencia mortal y Misión Imposible: Sentencia final.