⁠Tom Holland listo para dejar Spider-Man. Revela quién le gustaría que fuera el hombre araña

Tom Holland se ha caracterizado por ser bastante sincero en sus entrevistas, de hecho son varios clips que circulan en las redes sociales donde lo muestran incluso haciendo spoilers de las películas en las que trabaja, casi sin darse cuenta. Esa misma espontaneidad se ha visto en recientes declaraciones sobre el futuro de Spider-Man.

Usualmente los actores que aún encarnan míticos personajes, como es el caso del arácnido, procuran respuestas muy políticas pero nada particulares o concretas sobre la selección de actores que los sucederán.

El plan para seleccionar el nuevo Hombre Araña

Holland en cambio, ha dado a conocer que hay un plan para elegir al sucesor de Peter Parker y él quisiera hacer parte de ese proceso. En una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, el actor británico, que también está en la conversación por su rol de Telémaco en ‘La Odisea’, reveló que desde la película anterior los creadores han pensando en quién será el próximo que vista el traje de araña.

“Existe todo un plan en el que hemos estado trabajando desde, diría yo, que terminamos Spider-Man: No Way Home (…) Ya está todo planteado. Sin duda habrá cambios, pero tengo una visión muy clara de cómo se pasará el testigo, y me parece algo realmente emocionante”.

En otra charla que sostuvo con Empire fue más puntual y se refirió a posibles candidatos. “Para quienquiera que sea el siguiente, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o alguien por el estilo, me encantaría formar parte de la preparación del próximo capítulo”, mencionó.

. “No sé exactamente cómo sería eso. Pero si pudiera hacer por alguien lo que Robert Downey Jr. hizo por mí, me sentiría plenamente satisfecho al alejarme balanceándome hacia el atardecer”.

Aunque no hay ningún anuncio por parte de Marvel de que Holland sea o no el que protagonice la quinta entrega, por lo visto en la cuarta, se podría pensar que así será a menos que esa edición sea justamente la que revele la entrega del traje en escena, algo que algunos cibernautas ven como posibilidad. Otro creen que simplemente habría cambio de intérprete.

Protagonista de ‘Adolescencia’ podría ser Spider-Man

Volviendo al tema del sucesor, en charla con Esquire UK fue más allá y habló de su preferencia por un paisano suyo: el joven actor de Adolescencia, Owen Cooper.

“Owen Cooper sería increíble”, dijo. “Obviamente es muy talentoso y es el tema de conversación del momento” añadió en declaraciones que luego reprodujo People.

De ser Cooper el elegido, sería la tercera vez que un inglés interprete al fotógrafo neoyorquino. Además de Holland, Andrew Garfield, quien ya se vistió de araña, también es británico.

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