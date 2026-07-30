Video viral: Niña sorprendió a Karol G al confesar que prefiere una canción de Shakira

La cantante paisa, Karol G, protagonizó un momento tierno, inusual y muy comentado durante su más reciente concierto en Toronto, Canadá, cuando invitó a una niña al escenario y le hizo la clásica pregunta: “¿Cuál es tu canción favorita?”.

Sin embargo, la respuesta no fue la que seguramente la artista o las miles de personas que presenciaron el momento esperaban, pues la pequeña contestó que era ‘Dai, Dai’, el tema de Shakira para el mundial FIFA 2026, lo que desató risas, aplausos y una reacción espontánea de la artista paisa.

Lejos de incomodarse o enojarse, Karol G tomó la situación con humor y ternura. Entre risas, volvió a preguntar: “¿Tu canción favorita es ‘Dai Dai’ de Shakira?”, y luego invitó a la niña a cantar un fragmento del mismo frente a miles de asistentes.

El público acompañó el momento con entusiasmo, convirtiendo la escena en uno de los clips más compartidos del show.

La inesperada reacción de Karol G

Los internautas tomaron con gracia la reacción de la cantante, que fue celebrada en redes por su naturalidad y por la forma en que convirtió una respuesta inesperada en un instante de alegría colectiva. En lugar de corregir a la niña o desviar la atención, Karol G se sumó al juego y permitió que la fan se luciera cantando el tema que luego fue acompañado por el público.

El video se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios destacaron la inocencia de la niña y la simpatía de la artista. También surgieron comentarios sobre la posible relación entre Karol G y Shakira, aunque el video fue interpretado sobre todo como una anécdota divertida y no como una confrontación entre ambas.

Esta interacción corresponde a una rutina de los conciertos de Karol G, donde invita a una niña del público al escenario para luego preguntarle su canción favorita y cantarla juntas.

No es la primera vez que una niña sorprende a Karol G

En el 2024 también se viralizó un video de una interacción similar en un concierto en Guadalajara, México, donde una niña le pide cantar “Gatúbela”; sin embargo, lo que causó conmoción fue la sorpresa de Karol G al escuchar esa solicitud, pues la canción se puede interpretar como subida de tono para el público infantil.

Luego de esto, Karol G le preguntó a la niña qué otra canción le gustaba y la menor interpretó “Provenza”, ganándose las miradas de ternura y amor del público.

Ese momento también avivó la conversación sobre la enorme viralidad de ‘Dai Dai’, que ya se ha convertido en un himno reconocible incluso fuera del fútbol.

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