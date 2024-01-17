Tras escándalo, Aleks Syntek cancela gira y se interna: “Volveré más fuerte”

Aleks Syntek ha sido una figura destacada de la música no solo en su país, México, sino en toda la región. El artista que en la época de los 90 alcanzó la popularidad con La Gente Normal y no solo interpretó sus temas sino produjo a otro famosos como Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Enrique Iglesias, se había visto envuelto en una polémica hace algunas meses por mostrarse en desacuerdo con las composiciones de Shakira sobre Piqué.

Aleks Syntek fue criticado por su actitud hacia Shakira

También fue foco de atención posteriormente, cuando fue a uno de los conciertos de la colombiana en México y además se tomó fotos con ella. Lo señalaron de ser incoherente porque haber ido a verla después de su crítica.

El asunto se tornó polémico cuando él mencionó que la barranquillera le había coqueteado enfrente de su esposa y él se sintió incómodo.

Recibió hate que lo señaló de iluso y de inventar historias.

Aleks Syntek en medio de nuevo escándalo

Ahora está en medio del escándalo porque uno de sus exmúsicos reveló que por años, Aleks le ha sido infiel a su esposa Karen Coronado.

El programa de TV Azteca ‘Ventaneando’, reportó que el asunto ha afectado bastante al artista y por ello ahora estaría internado en la clínica de rehabilitación Monte Fénix, posponiendo así los compromisos profesionales que había adquirido.

El propio músico utilizó las redes sociales para comunicar la cancelación de la gira, indicando que se va a enfocar en recuperarse pronto. Sobre los rumores de infidelidad, que se vieron agudizados con la filtración de unos audios que evidenciarían su crisis familiar y que incluso, sus hijos no lo querían ver, mencionó que era un campaña que quería desprestigiarlo. Hay que mencionar que se desconoce la autenticidad de dichos audios.

Lo que si es confirmado es que la gira ‘Más Fuerte de lo que Pensaba’, por sus 35 años de carrera, está en pausa mientras él se siente mejor. “Quiero comunicarles que por recomendación médica y por temas de salud que requieren de mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos de la gira (…) Agradezco profundamente su comprensión y apoyo, e invito a todos los asistentes y seguidores a mantenerse atentos a mis redes sociales oficiales, donde próximamente se anunciarán las nuevas fechas de los eventos”, escribió en su Instagram el artista.

Luego, compartió el comunicado de la organización: “Por este medio informamos al público en general que el concierto de Aleks Syntek ha sido reprogramado debido a temas de salud que requieren atención y descanso por parte del artista. Agradecemos profundamente su comprensión y apoyo, e invitamos a todos los asistentes a mantenerse atentos a las redes oficiales, donde se anunciará próximamente la nueva fecha del evento”, dice el comunicado.

Aquí más noticias que son tendencia