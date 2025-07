Aleks Syntek asegura que Shakira lo hizo sentir incómodo: “estaba muy coqueta”

Aleks Syntek, el cantante y compositor mexicano que estuvo en nuestro país como parte de jurado de ‘La Voz kids’, volvió a ocupar titualres en los medios de su país. Anteriormente había dado su opinión sobre por qué no estaba de acuerdo con las canciones de Shakira sobre su ex Gérard Piqué. En su opinión era un asunto privado que no debía hablarse en temas musicales, además consideró que él (Piqué) siempre sería el padre de sus hijos y por ellos, era mejor manejarlo en la intimidad.

Pese a su opinión Syntek acudió a uno de los recitales de la colombiana y subió fotos de su encuentro con ella en su camerino. Los ciudadanos digitales lo tacharon de hipócrita.

¿Shakira coqueteó con Aleks Syntek?

Ahora en una entrevista con Azteca para el mundo causó polémica luego de hablar de su relación de amistad con Shakira, que según él data de dos décadas atrás y según él, era muy estrecha.

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos, hacíamos las promociones juntos. Me la llevaba al antro”, explicó el artista que contó además que los músicos de él, eran los mismos de la colombiana en aquel tiempo. “La banda de Shakira tocaba conmigo 20 años atrás”, dijo.

No obstante, no fueron estas palabras las que causaron reacción en los cibernautas sino la narración acerca del reencuentro entre Aleks y Shakira cuando la colombiana estuvo de concierto en México.

Según el compositor de la música de la serie La Familia P.Luche y de temas como ‘Duele el amor’, él asistió junto a su esposa Natalia Coronado y su hija (Natalia) al espectáculo de la intérprete de TQG y Pies descalzos y tras bambalinas se sintió incómodo.

Shakira, según el mexicano le habría hecho varios comentarios elogiando su apariencia y recalcando lo joven que se veía. “Me sentí fuera de lugar”, aseguró Syntek que le explicó a la colombiana quiénes eran sus acompañantes. “Yo fui y cuando toco a su camerino qué creen... Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’. Le dije ‘muchas gracias, vengo con mi esposa y mi hija’”, luego detallo que Shakira le dijo “¿ella es tu hija?" y él respondió: “Si es Natalia, es actriz”. Según él, ella no creía y le dijo que parecían hermanos y siguió con elogios. “Entonces de repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”.

Su intención al contar la historia, dijo, no fue generar polémica, sino compartir un momento personal que lo dejó pensativo.

Por supuesto, la reacción de los cibernautas no se ha hecho esperar; varios lo catalogan de ‘creído’ y lo señalan de inventar historias. No creen que la famosa Loba le haya coqueteado. Otros opinan que está siendo sincero y algunos, que malinterpretó la situación y Shakira solo quiso ser amable.

