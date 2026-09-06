Murió Amber Eggers. La actriz y participante de ‘Amor después de la cárcel’ tenía 41 años

Amber Eggers llegó a la popularidad antes de pandemia. En el 2019 participó en la segunda temporada del reality show ‘Love After Lockup’, en español ‘Amor después de la cárcel’, que en América Latina, inlciada Colombia, se ve por TLC.

En aquel entonces Eggers cumplía una condena de cuatro años por tráfico de sustancias alucinógenas. Mientras estuvo en el programa comenzó un romance con Vincent González. Luego, la historia continuó vigente, ya que la pareja se comprometió.

No obstante una vez alcanzó su libertad tras terminar su condena, los novios rompieron.

Trascendió que uno de los factores que pudo haber influido en la ruptura fue el idilio corto que tuvo con Michelle ‘Puppy’ Deaton, su compañera de cela, quien se vio luego en la segunda parte del programa.

“Siempre que no me amaba a mí misma, Amber estaba allí para amarme. Honestamente, no creo que hubiera logrado salir adelante de la cárcel sin ella”, dijo la mencionada compañera durante un programa.

Ahora la madre de Amber, Mónica Eggers, dio a conocer que su hija murió. Según lo que reveló a TMZ la participante de ‘Amor después de la cárcel’ falleció el pasado jueves 3 de septiembre.

¿De qué murió Amber Eggers , de ‘Amor después de la cárcel’?

Según informó, Eggers llevaba varios días hospitalizada por una insuficiencia hepática aguda y pese a los esfuerzos de los médicos murió en un hospital de Atlanta, Georgia.

La actriz, de 41 años, había sido internada en 2025 por una neumonía severa y una infección bacteriana en la sangre que derivó en sepsis y fallo multiorgánico, situación que la llevó a permanecer conectada a soporte vital.

Después de salir de la unidad de cuidados intensivos, inició un proceso de rehabilitación para volver a caminar y posteriormente reveló que también había sufrido un “mini derrame cerebral”, según detalló su familia posteriormente.

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