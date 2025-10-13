Valkyria: quién es, nombre real, edad y más de la ganadora del ‘Desafío The Box’

Esta edición del Desafío Siglo XXI ha presentado varias novedades. Una de ellas es el posible regreso de dos de los ganadores de las versiones anteriores. En cuanto a los hombres, están en lista Galo (Gonzalo Pinzón, ganador de la edición del 2021), Ceta, del 2022, Sensei, campeón de la edición del 2023 y Kevyn, del año pasado. En cuanto a las mujeres, Paola Solano, ganadora en 2021, Valkyria del 2022, Aleja, quien ganó en 2023 y Guajira, quien compartió el triunfo con Kevyn Rúa en el 2024 en la edición XX / Ciclo Dorado de 2024.

¿Quién es Valkyria?

Su nombre real es Andrea Carolina Olaya Gutiérrez. Antes de brillar en el Desafío, Andrea ya era una atleta reconocida. Nació en Neiva, Huila, y desde muy joven mostró una pasión por el deporte. Fue luchadora olímpica y representó a Colombia en numerosas competencias internacionales, llevando con orgullo y valentía la bandera de su país. Compitió en tres Campeonatos Mundiales, participó en Juegos Panamericanos del 2015 y obtuvo una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos del 2013 y bronce en los Juegos Suramericanos del 2014.

A pesar de que el deporte ha sido una constante en su vida, fue en el Desafío The Box 2022 donde Andrea Olaya realmente conquistó al público. Junto a su compañero “Ceta”, demostró su fortaleza en pruebas de resistencia, estrategia, voluntad y compañerismo, logrando así convertirse en la gran ganadora del reality colombiano. No es solo una competidora; la deportista se ha caracterizado como un símbolo de determinación femenina.

Valkyria, la ganadora del ´Desafío The Box 2022'. Fotografía por: Instagram

Más allá de la competencia, Andrea tiene otras facetas menos conocidas: se desempeña como actriz y pintora. De hecho, participó en la serie colombiana Mil Colmillos (una producción de HBO Max) en 2021.

La deportista de 30 años reveló que, aunque tenía una carrera deportiva importante, fue gracias al Desafío que su vida tuvo un cambio: “Yo llevo toda una carrera deportiva, pero era muy poco reconocimiento. Aquí el deporte en Colombia casi no es tan famoso como un reality a partir del Desafío fue que eso se disparó. Me han pasado cosas mucho más increíbles en estos meses del Desafío que en la lucha de estos años, de haber ido a Juegos Olímpicos, de haber estado en Selección Colombia”, dijo hace un tiempo para Tropicana.

¿Por qué le dicen Valkyria?

Sobre su apodo, reveló que “Valkyria me lo pusieron los amigos de mi esposo, cuando empezamos a salir. Ellos jugaban un videojuego que no sé cuál es y me decían que me parecía a una valquiria que se llamaba Casandra. Ellos me decían la ‘Valki’. Además, que las valquirias eran el nivel más difícil de pasar y yo al principio no le ponía mucho cuidado a mi esposo. Entonces, le preguntaban y la ‘Valki’ si le habla o solo le responde”.