Variel Sánchez de ‘Nuevo rico, Nuevo pobre’ va a terapia por trastorno que padece

Variel Sánchez es uno de los actores más queridos del país. A lo largo de su carrera ha interpretado personajes que han quedado en el corazón de los colombianos. Entre las producciones de las que ha hecho parte, se destacan: A mano limpia, La viuda negra, La Niña, Loquito por ti, Pa’ quererte, Paraíso blanco y Nuevo rico, Nuevo pobre. En la pantalla grande también ha hecho un importante camino con El paseo 3, Uno al año no hace daño 2, Al son que me toquen bailo y El rey de la montaña.

¿Qué le pasó a Variel Sánchez?

Actualmente, el actor protagoniza Nuevo rico, Nuevo pobre, de Caracol Televisión, donde le da vida a Brayan Galindo, quien, más adelante cambia de vida y se convierte en Brayan Ferreira.

En una reciente entrevista con La corona tv, el artista habló abiertamente sobre una condición en su salud mental con la que lleva luchando desde hace varios años y que le ha generado algunos inconvenientes en su vida personal.

Variel Sánchez. Fotografía por: Instagram

“Tengo que trabajar en mi neurosis, soy muy neurótico, pero como interno, va adentro de mí, y estoy trabajando en eso con meditación, con yoga, con todo lo que ustedes ven, es verdad, es real. Yo estoy completamente diagnosticado, he estado con varios terapeutas y creo que esto es lo que más me ha traído problemas a nivel personal y de pareja, incluso en las relaciones familiares", afirmó.

Aunque no especificó exactamente cuánto tiempo lleva en terapia, reconoce que no ha sido un camino fácil de llevar. “Yo soy un tipo muy tranquilo, pero cargo una neurosis, una rabia de vida. No sé qué herida estoy sanando, pero llevo años en terapia. Tengo varias terapias y varias heridas, pero me ha costado un montón”, contó.

De igual manera, se refirió a las luchas internas que ha tenido por aceptarse tal cual es: “he trabajado en quererme como Variel porque nunca he sido el más alto, ni el más atractivo, ni la primera opción. Pero no porque los demás no lo vieran, sino porque yo no me valoraba", confesó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Variel Sánchez casi abandona la actuación por amor

El protagonista de Nuevo Rico, Nuevo pobre está casado con la también actriz Estefanía Godoy. En una pasada entrevista con La Red, contó que, una vez, estuvo a punto de dejar su carrera como actor por una novia, a quien no le gustaba que él se desempeñara en esa faceta.

“Tuve una novia que demandó toda mi mejor energía y mi amor. Una vez me dijo que si yo seguía trabajando en televisión, ella no iba a seguir conmigo. Estaba muy enamorado, llamé a mi manager y le dije: ‘Hola, mira, me retiro, no sigo’. Me preguntó qué me pasaba y le comenté: ‘Sí, es que me dijeron que si sigo trabajando en televisión, paila, no pueden seguir a mi lado’, Casi me mata”, contó. El actor reveló que, de haberle hecho caso a su pareja en ese momento, hubiera cometido un error muy grande.