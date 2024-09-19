Vicky Berrío se casa: ¿Quién es su joven pareja y cómo fue la pedida de mano?

Vicky Berrío es una reconocida comediante colombiana quien participó en la edición del 2024 de MasterChef Celebrity. Posteriormente, se convirtió en la presentadora del After de la segunda temporada de La casa de los famosos junto a Karen Sevillano.

Así fue la propuesta de matrimonio de Vicky Berrío

A través de sus redes sociales, la también improvisadora ha mostrado detalles de su relación sentimental con Edison Boniek. En las últimas horas, sorprendió al contar que se comprometió.

“Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí entre burbujas y latidos incontrolables me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia… ¿Quieres ser mi esposa?”, se lee en un post que cuenta con más de 32 mil likes.

La romántica propuesta de matrimonio fue en las islas de San Andrés. Mientras buceaban, Edison se arrodilló y saco el anillo para decirle por medio de un aviso: “Mi amor de colores, ¿te casas conmigo?”. La comediante mostró su emoción, se acercó a él y aceptó su propuesta: “Mi respuesta es sí, desde lo más profundo jajaja literal. Gracias amor por hacer de este momento algo tan mágico y tan nuestro. Acepto seguir compartiendo mi vida contigo, acepto más risas, más retos y más sueños juntos. Amo lo que somos, amo nuestra historia y amo la vida que nos espera. Las personas cercanas que me conocen, saben lo que esto significa para mí. Qué bonito se siente que alguien te diga que quiere pasar sus días a tu lado, y tu sentir lo mismo. Te Amo”.

Sus amigos y seguidores los llenaron de mensajes de felicitaciones por su compromiso: “Felicitaciones par de bellezas”, “todo el amor y la felicidad para ustedes pareja bonita”, “amo infinito que esto les esté pasando que sigan viviendo ese amor bonito para toda la vida”, “felicidades totales son una gran pareja, merecen todo lo bonito de este mundo”, “son una pareja hermosa muchos éxitos”, “se merecen lo mejor”.

¿Quién es el novio de Vicky Berrío?

Se trata de Edison Boniek, un diseñador gráfico quien, inicialmente, era seguidor en redes sociales de Vicky Berrío. Según contó en una oportunidad la improvisadora, un día él le escribió y la invitó a cine. Aunque con algo de temor, ella aceptó sin imaginar en lo que se convertirían más adelante. Llevan casi cuatro años de relación y en sus redes sociales comparten videos juntos llenos de humor.