Violeta Bergonzi, ganadora de ‘MasterChef’ reveló en qué invertirá el premio

El pasado martes 25 de noviembre, MasterChef Celebrity emitió su último capítulo después de cinco meses al aire. Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado se enfrentaron en el último reto en la cocina más famosa de Colombia. Aunque las cuatro finalistas sorprendieron a los chefs con sus preparaciones, Violeta fue quien se llevó el título a la mejor cocinera de esta temporada.
¿Cómo fue la experiencia de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’?
En diálogo con Vea, la expresentadora de Buen Día Colombia reveló algunos detalles de su paso por el reality y, por supuesto, de su triunfo: “Desde el día uno yo me prometí ser la MasterChef de este año y da miedo. Uno dice a veces ‘qué ‘bandera’ uno prometer algo que no está en sus manos cumplir, que depende de tantos factores’, pero creo que esa convicción es la que lo empuja a uno a lograrlo. Obviamente muchas veces yo sentí que ya no podía más, que era demasiado agotador, que era mucha responsabilidad, que no lo iba a lograr, pero cada día tuvo su afán y logré avanzar poco a poco hasta lograrlo”, señaló la presentadora.
Aunque Bergonzi trataba de mostrarse tranquila en cada reto, la verdad es que hasta último momento tuvo que aprender a controlar sus emociones: “Los nervios son impresionantes, siempre estuve nerviosa, siempre entré con taquicardia y temblando a todas las cocinadas, pero creo que esa misma adrenalina fue la que me ayudó a avanzar”.
¿Qué hará Violeta Bergonzi con el dinero que ganó en ‘MasterChef’?
La también modelo no solo ganó el título a mejor cocinera de esta temporada; también se llevó 200 millones de pesos que ya tiene presupuestados para un nuevo proyecto: “Estoy demasiado emocionada, con muchas expectativas de que lleguen campañas multimillonarias de cocinas increíbles. Estoy feliz, dichosa, muy contenta, muy agradecida. El dinero lo voy a invertir en un proyecto que tenemos con mi esposo, que es un nuevo hotel que va a tener un complejo gastronómico en su terraza con diferentes restaurantes que ya existen y que no nos pertenecen, sino que es más bien traer las franquicias. Seguramente va a hacer un espacio maravilloso para la gastronomía, ya veré cómo me involucro por ahí en el menú”, señaló.
“Logré mi objetivo”: Violeta Bergonzi
Violeta recordó todas las luchas que enfrentó a lo largo del reality, especialmente porque tuvo que sacrificar el tiempo con sus hijos, su esposo y su familia.
“Me di más palo del que merecía y del que necesitaba. No sé qué nos pasa a las mujeres que siempre estamos acostumbradas a culparnos por una y otra cosa. Nos culpamos porque comimos mucho y nos vamos a engordar, porque no somos buenas mamás porque nos toca trabajar, por todo nos culpamos, entonces desafortunadamente eso está en nuestro ADN y es muy triste. Yo tuve esa lucha constante cuando estuve en MasterChef de culparme por no estar con mis hijos. De pronto sentirme egoísta porque estoy luchando por mis sueños. Esto no es un trofeo y ya, son puertas que se abren para mí, es mi nombre, es mi esfuerzo, es mi proceso, es una nueva etapa en mi vida y esto lleva sí o sí bendiciones y consecuencias positivas para mi familia“, afirmó.
Resaltó también el papel que su esposo Hernando Luque realizó en todo este proceso: “Yo me casé con un hombre muy trabajador, entonces es también una forma de agradecerle a él por todo lo que hace por nosotros, por su familia, por cuidarnos tanto, eso es lo que hemos construido y por eso no hay competencia en nuestro matrimonio sino por el contrario compañerismo y admiración mutua. Yo logré mi objetivo que era dejar en alto el nombre de mi familia, de mi tierra, de mi gente“.