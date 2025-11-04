Violeta Bergonzi envió contundente mensaje a Valentina Taguado: “Ya me cansé”

La actual temporada de MasterChef Celebrity ha generado una ola de comentarios en redes sociales, no solamente por las preparaciones que cada uno de los famosos presenta ante los chefs, sino también por las discusiones que han protagonizado algunos de ellos, dejando en evidencia sus diferencias.

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi y Valentina Taguado?

En algunos capítulos, se ha evidenciado que la expresentadora de Buen Día Colombia y la locutora de ¿Qué hay pa’ dañar? no han tenido una buena relación. En algunas oportunidades cuando han tenido que trabajar en equipo se ha notado la tensión entre las dos, aunque al principio parecían tener una buena relación.

Recientemente, Taguado, durante la transmisión del programa digital que presenta junto a Johana Velandia, hizo un comentario que desató polémica. Todo comenzó porque en ese capítulo estuvo como invitada Valeria Aguilar con quien se refirió a su participación en MasterChef Chef. La locutora aseguró:

“Yo no me llevo con Alejandra y con Violeta. Obviamente, uno lleva una relación normal, no somos amigas, no nos hablamos. Pero sí una relación cordial dentro del reality... Yo soñé con Masterchef y si por fin lo tuve, es obvio que iba a dedicar mi tiempo a estudiar cocina", dijo.

Sin embargo, lo que generó polémica fue que, en medio de la charla, una araña que hacía parte de la decoración de Halloween de la cabina de grabación cayó al piso. Valentina la recogió y dijo entre risas: “Entonces esa pir$%& Violeta... cómo se va a caer esa araña”.

Ese comentario generó la furia de Violeta, quien no dudó en responderle a través de un video que publicó en sus redes sociales: “Valentina Taguado, este mensaje es para ti. Después de haber aguantado durante meses que te burlaras de mí, que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo pordebajear, queriendo reducirme, ya me cansé y no tengo por qué seguir tolerando que lo hagas ahora en un espacio donde tú a tus anchas opinas y das tu versión de los hechos, de lo que ocurrió o no en MasterChef, obviamente todo contado a tu favor, sin que los demás tengamos el derecho a la réplica, a defendernos, a dar nuestra versión. Es que cuando caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo", comenzó diciendo.

Enseguida, agregó: “No soy una araña a la que puedas pisotear, nunca lo vas a hacer Valentina, ni en tus mejores sueños. Con el paso del tiempo se te ha ido cayendo la máscara de ese personaje que creaste. Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé boquisucia con moñitos y te felicito, eso está muy bien, eres una mujer muy inteligente, poderosa y sabia, así que utiliza esa inteligencia para crear contenido de valor, para hacer cosas chéveres, que edifiquen, no para estar siempre humillando y burlándote de los demás con tu carita de yo no fui, porque esa es la fácil. Estoy segura que a ti te da para más".

Al final, le pidió que no volviera a mencionarla en ninguno de sus comentarios y le envió un contundente mensaje: “Todo esto para pedirte que me saques de tus chistes, de tu contenido humillativo, burlesco, donde ahora tienes a Valeria al lado que te funciona perfecto, es tu sancho panza, la que se ríe de tus chistes, la que aplaude tus pendejadas, pero por favor, ya no lo hagas más conmigo, porque es que yo no tengo que hacer parte de tu juego, te mando un abrazo y ojalá que encuentres otro camino. Recuerda: que lo que sube como palma, cae como coco".

¿Qué respondió Valentina Taguado?

Minutos después de la publicación del video, Valentina posteó un clip, que muchos interpretaron como una forma de responderle a su compañera del reality de cocina. En el video aparece la locutora interpretando el tema Paz mental de Maisak Micro TDH y Nanpa Básico.

La parte que cantó Valentina dice: “Yo quiero estar tranquilo, tu amor es dañino, solo pensar en ti me fumo más de un kilo. No quiero más vino, no quiero más vino, no quiero a nadie como vos ni por el estilo. Solo quiero mi paz caminando descalzo, tú eres Satanás, to’ tu mundo es falso. Yo sé que estás buena, pero paso, tu energía, muy, muy, muy maso”.