Vittorio, exparticipante del ‘Desafío 2024’ se casó. ¿Quién es su esposa?

El Desafío XX, que celebró los 20 años del reality deportivo de Caracol Televisión, ha sido uno de los más comentados hasta el momento, pues varios de los participantes se destacaron no solo por sus habilidades físicas en las pistas, sino también por sus diferencias en la convivencia o en las pruebas e, incluso, por su atractivo físico.

Aunque Vittorio Orodico Doglioni, de 29 años, duró poco tiempo en la competencia, logró dejar un grato recuerdo en sus compañeros y televidentes. El deportista, de raíces italianas, se desempeña como coach de la vida fitness.

Así fue la boda de Vittorio Orodico, exparticipante del ‘Desafío XX’

El exconcursante del Desafío 2024, conocido por su participación en el equipo Gamma del reality, recientemente se casó con Melissa Hernández. La pareja, que se comprometió en octubre de 2024, celebró una emotiva ceremonia rodeada de familiares y amigos cercanos.

Durante el evento, Melissa deslumbró con un elegante vestido blanco adornado con detalles de encaje en la parte superior, complementado con un peinado recogido y un velo sencillo. Por su parte, Vittorio eligió un traje monocromático que combinó con zapatos de color café. Las imágenes que compartieron en redes sociales muestran a la pareja en un entorno natural, reflejando la intimidad y el amor que caracterizó la celebración.

En su cuenta de Instagram, el Ingeniero Civil de profesión escribió unas palabras para Melissa Hernández, su esposa, recordando cómo comenzó su relación sentimental. Ella, por su parte, también le dedicó unas románticas palabras:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Sin duda alguna, eres mi mejor decisión, no pensé que alguien, en tan poco tiempo, pudiera robarme el corazón de la forma en que lo hiciste tú, eres más de lo que le pedí y oré a Dios, compartir mi vida contigo será un camino divertido, son muchas cosas las que amo de ti, pero la más importante, es que sin importar la situación siempre me haces reír, este paso lo doy con el corazón en la mano y con la ilusión de estar contigo para toda la vida hasta viejitos”.

¿Quién es Melissa Hernández, esposa de Vittorio?

De acuerdo con la descripción de su cuenta de Instagram, Melissa Hernández Campo, esposa del primer eliminado del Desafío XX, es Ingeniera Industrial, con especialización en Gerencia de Mercadeo.

Al igual que Vittorio, también es apasionada por el deporte. En su cuenta de Instagram, donde tiene 13 mil seguidores, publica fotos y videos haciendo ejercicio y presumiendo su escultural cuerpo.

En la misma publicación que le dedicó a su esposo por su matrimonio, agregó: “contigo me siento más que feliz, llegaste a darle luz a mi vida y aunque sé que nuestro camino no será perfecto porque no somos perfectos, con Dios acompañándonos espero seamos los tres contra cualquier reto. Me siento afortunada de que seas mi esposo. Y que esto nos recuerde que debemos apoyarnos, amarnos y disfrutar esta vida juntos. Te amo amor. Eres el hombre de mis sueños y el amor de mi vida”.