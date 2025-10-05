¿WestCol y Karina García están de romance? Él la sorprende con romántica cena

La ex participante de ‘La Casa de los famosos’ Karina García dio a conocer la semana anterior que su romance con Andrés Altafulla, ganadores de ese reality de convivencias había llegado a su fin. La antioqueña al parecer emitió el comunicado al respecto sin comentarle al cantante que lo haría, situación que lo tomó por sorpresa, según lo que él mencionó en el programa Mañana Express, donde además dijo que unos días antes habían hablado por video llamada y creía que la relación estaba bien, pues los términos eran los mejores.

Así las cosas, tanto Karina como Altafulla ahora son solteros. No obstante, a ella la han comenzado a relacionar con el exitoso streamer WestCol, quien alimentó dichas especulaciones hace unos días cuando sorprendió a la modelo con una romántica y elegante cena. Esto con motivo de homenajearla ya que llegó a los 5 millones de seguidores en Instagram.

El streamer tuvo una cita especial con ella en una velada donde decenas de rosas formaron la figura de 5M que quisieron decir 5 millones.

Los pormenores del encuentro que los seguidores de los dos influencer siguieron en un ‘en vivo’, generaron comentarios que concluyen que en realidad la pareja estaría empezando algo más que una amistad. Esto sumado a que anteriormente se había dicho que García y WestCol compartieron animadamente cuando Altafulla esta en Venezuela de promoción.

WestCol negó haber estado con Karina García

Sobre ese asunto en particular, el creador de contenido calificó las versiones como “la mayor estupidez del mundo” y explicó que el stream mencionado tuvo una duración de ocho horas, en el que nunca apareció Karina. Aseguró que se trataba de un malentendido.

Volviendo a la cercanía de los generadores, también ha llamado la atención la declaración de WestCol sobre el tipo de pareja con el que ella se sentiría cómoda.

“Usted llega a la casa de Karina, tiene una casa bonita, una familia bonita, tiene los hijos bonitos. La hija tiene lo que quiere, los hijos tienen lo que quiere, ella tiene lo que quiere. ¿A son de qué se va a meter con un pelagato?”, mencionó indicando que no tiene sentido que Karina salga con cualquier persona que no supera sus expectativas.

¿Cuántos años le lleva Karina García a WestCol?

Los cibernautas, por su parte, comentan que en realidad, siendo los dos exitosos en el mundo digital, harían una buena pareja.

Karina tiene 36 años mientras que Luis Fernando Villa Álvarez tiene 24, ella es mayor 12 años.

