Altafulla habla de ruptura con Karina: “Hubiese preferido tener una conversación”

Karina García y Andrés Altafulla, este último ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’, se convirtieron en algo así como una pareja dorada para los amantes de los realities.

La generadora de contenido y el cantante comenzaron un romance dentro de la casa estudio, que sobrevivió a las críticas de sus compañeros y permaneció después de que el formato de RCN se acabó.

No obstante, hace algunas semanas comenzaron a surgir rumores de ruptura entre ellos, pues sus apariciones como novios en redes sociales menguaron. Altafulla en su gira por Venezuela, a propósito de su lanzamiento musical con Juan Duque titulado ‘Fría’, fue indagado al respecto en una entrevista y él aseguró que seguía siendo un “hombre comprometido”.

Karina García anunció ruptura en sus redes sociales

Sin embargo, el pasado 29 de septiembre Karina sorprendió al anunciar en sus redes que en realidad, su noviazgo había terminado.

“Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y, de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe; no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, publicó la antioqueña que puso así fin a los rumores sobre un rompimiento, confirmándolo.

Horas más tarde, este martes 30, Altafulla estaba en el set del programa Mañana Express donde fue inevitable no tocar el tema. En el matutino de RCN, el cantante barranquillero se sinceró sobre lo que había pasado y confirmó que en efecto, hubo rompimiento, también dejó ver que el comunicado que envió García a sus seguidores también lo sorprendió.“Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa [...], y si era algo que venía sucediendo y si no era que me correspondía hablarlo”, indicó mencionando que a donde iba le preguntaban por su relación, aunque él quería solo referirse a la música.

Altafulla no sabía sobre el comunicado de Karina García

Cuando el periodista del espacio le pregunta si el comunicado de la modelo lo tomó por sorpresa, Andrés respondió: “hubiese preferido tener una conversación en persona, y que hubiera sido un poco distinto, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos y quiero lo mejor para ella”, dijo dejando ver que no fue consultado. Algunos cibernautas incluso especulan que dichas palabras dejarían al descubierto que la antioqueña le terminó por un chat o vía redes.

Lejos de estar enojado, Altafulla se mantuvo en el afecto que siente por su ahora ex y sus buenos deseos para ella. “Yo me voy a quedar siempre con lo más bonito. Ese video (que protagonizó García) lo voy a ver siempre con cariño. Esta nueva canción es de amor y es totalmente distinto a lo que estoy viviendo, hasta el 29 de septiembre era lo que estaba sintiendo, lo que siento”, dijo.

En el escrito que compartió Karina mencionó: “La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad; sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, por qué recuerden que yo soy una mujer. Fuerte, firme e indomable”. Lo anterior quiere decir que el noviazgo duró cerca de cinco meses.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento